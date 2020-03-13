13 марта 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: технический отскок
По мнению аналитиков, утром пятницы российский фондовый рынок может показать технический отскок в связи с перепроданностью акций.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Все мировые фондовые площадки сильно перепроданы, поэтому технический отскок просто необходим. В пятницу есть хорошие шансы его увидеть. Внешний фон этому благоприятствует: примерно на 4% растут американские фьючерсы и нефть. К тому же в преддверии выходных пройдет закрытие "шортов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон остаётся негативным, однако в пятницу рынки могут показать технический отскок. Фьючерсы на американские индексы ещё ночью теряли до 4%, но затем развернулись вверх. Вслед за ними могут последовать и рынки Европы, а также другие активы, которые были сильно перепроданы на текущей неделе".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно сильным приростом порядка 1,5-3%, в районе 2320-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2280 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2400 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее индекс Мосбиржи может перейти в состояние временной консолидации на позитивной территории".
p>Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс Мосбиржи в начале торгов пятницы способен предпринять попытку отскока в пределах процента".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 марта 2020 года 12:29
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"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций EPAM Systems (SPB: EPAM) с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет... читать дальше
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13 марта 2020 года 12:10
ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций EPAM Systems с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $190 за штуку. читать дальше
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13 марта 2020 года 11:45
Аналитики "Нордеа Банка" по-прежнему не видят явных причин для устойчивого восстановления нефтяных котировок, поскольку ситуация с распространением коронавируса остается весьма неопределенной, а страны-производители нефти продолжают ценовую войну, сообщается в обзоре банка.
Цены на нефть в... читать дальше
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13 марта 2020 года 11:29
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с 0,018 рубля до 0,017 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.
Как отмечают эксперты, в ближайшие несколько лет "ТГК-1" может оказаться среди... читать дальше
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13 марта 2020 года 11:26
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу бодро отскакивает вверх после обвального недельного падения, индексы раллируют на 4-6%, при этом индекс Мосбиржи поднялся к 2380 пунктам, РТС - выше 1025 пунктов на фоне укрепления рубля. читать дальше
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13 марта 2020 года 11:05
Волатильность рубля остается повышенной, стабилизация возможна лишь к середине 2К20, говорится в обзоре Росбанка.
"Мы полагаем, что поиск равновесия рублем может занять ближайшие пару месяцев. Принимая во внимание предпосылку о достижении минимумов цены на нефть в апреле (SGe: Brent $30/bbl)... читать дальше
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13 марта 2020 года 10:45
"БКС Глобал Маркетс" ожидает, что в ближайшие недели бегство инвесторов продолжится и сохраняет негативный взгляд на акции и облигации, говорится в обзоре компании.
"Мы увидели вторую неделю больших оттоков из акций и облигаций EM, при этом фокус негатива сместился на бонды после более чем 3... читать дальше
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13 марта 2020 года 10:26
Нефть в четверг опускалась ниже 33 долл./барр. на фоне общерыночной паники, но утром в пятницу наблюдается небольшой отскок, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Об устойчивом развороте вверх пока говорить преждевременно. Мы по-прежнему опасаемся ухода котировок Brent к 30 долл./барр. и ниже на... читать дальше
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13 марта 2020 года 10:25
Москва. 13 марта. Доллар США и евро заметно снизились на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль укрепился к бивалютной корзине в рамках коррекции на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
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13 марта 2020 года 10:12
Инвесторы с 5 по 11 марта 2020 года продолжили выводить капитал из акций и облигаций ЕМ (развивающихся рынков) вторую неделю подряд. При этом, как сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, по итогам отчетного периода основной негатив сместился в... читать дальше
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13 марта 2020 года 09:58
Индекс Мосбиржи в начале торгов пятницы способен предпринять попытку отскока в пределах процента, говорится в комментарии Промсвязьбанка.
Фаза повышенной волатильности сохранится, а сам российский рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать высокую зависимость от ситуации на рынке нефти и... читать дальше
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13 марта 2020 года 09:52
налитики ИК "Атон" считают, что в пятницу фондовый рынок РФ откроется с "гэпом" вниз, говорится в обзоре компании. читать дальше
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13 марта 2020 года 09:52
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 упали более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу. читать дальше
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13 марта 2020 года 09:51
Москва. 13 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, продолжат падать вслед за мировыми рынками капитала, в том числе на фоне новой волны снижения мировых цен на нефть, после того президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в Соединенные Штаты для граждан ЕС из-за коронавируса; при этом во второй половине дня не исключена небольшая позитивная коррекция, полагают аналитики. читать дальше
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13 марта 2020 года 09:47
Российский рынок акций в пятницу имеет потенциал для существенного коррекционного повышения, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно сильным приростом порядка 1,5-3%, в районе 2320-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни... читать дальше
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