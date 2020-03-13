Утренние прогнозы: технический отскок

По мнению аналитиков, утром пятницы российский фондовый рынок может показать технический отскок в связи с перепроданностью акций.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Все мировые фондовые площадки сильно перепроданы, поэтому технический отскок просто необходим. В пятницу есть хорошие шансы его увидеть. Внешний фон этому благоприятствует: примерно на 4% растут американские фьючерсы и нефть. К тому же в преддверии выходных пройдет закрытие "шортов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон остаётся негативным, однако в пятницу рынки могут показать технический отскок. Фьючерсы на американские индексы ещё ночью теряли до 4%, но затем развернулись вверх. Вслед за ними могут последовать и рынки Европы, а также другие активы, которые были сильно перепроданы на текущей неделе".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно сильным приростом порядка 1,5-3%, в районе 2320-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2280 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2400 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее индекс Мосбиржи может перейти в состояние временной консолидации на позитивной территории".

p>Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс Мосбиржи в начале торгов пятницы способен предпринять попытку отскока в пределах процента".