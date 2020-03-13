Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 показали рекордное падение с 1987 года

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 упали более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 упали более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг.

Это рекордное падение с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В результате все три основных индекса, включая Nasdaq Composite, перешли к "медвежьему" тренду, то есть упали более чем на 20% с последних пиковых уровней, отмечает MarketWatch.

Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы, которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн в четверг и пятницу, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Инвесторов пугают прогнозы ослабления роста глобальной экономики в результате радикальных мер, принимаемых по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней, ограничения также будут касаться грузоперевозок.

"Самая большая проблема не в коронавирусе, а в возникающем кризисе ликвидности, - полагает главный аналитик Capitol Securities Management Кент Энгельке. - Это откровенно пугает. И реально подрывает уверенность на рынке".

"Рынки просто не знают, что будет дальше, - отмечает заместитель главного инвестиционного директора Brooks Macdonald Эдвард Парк. - В первом и втором кварталах темпы роста глобальной экономики упадут, и все фискальные стимулы не помогут этого избежать".

В четверг резко подешевели акции авиа- и круизных компаний, включая American Airlines Group - на 17,3%, Delta Air Lines - на 21%, United Airlines Holdings - на 24,8%, Royal Caribbean Cruises - на 31,8%, Carnival - на 31,2%.

Также в четверг министерство труда сообщило, что цены производителей в США (индекс PPI) в феврале рухнули на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы падения за последние пять лет. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,1%, сообщает Trading Economics. Подъем индекса PPI относительно февраля прошлого года составил 1,3%, прогнозировалось повышение на 1,8%.

Менее волатильный индикатор без учета стоимость продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в феврале снизился на 0,3% за месяц и поднялся на 1,4% за год. Эксперты ожидали роста обоих показателей - соответственно на 0,1% и на 1,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг рухнул на 2352,6 пункта (9,99%) - до 21200,62 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 упало за день на 260,74 пункта (9,51%), составив 2480,64 пункта.

Падение Nasdaq Composite по итогам торгов составило 750,25 пункта (9,43%) - до 7201,8 пункта.

Между тем в пятницу котировки фьючерсов на фондовые индексы повышаются.

Июньский фьючерс на индекс Standard & Poor's 500 к 8:09 МСК увеличился на 1,7% - до 2496,75 пункта, на индекс NASDAQ 100 - на 1,15%, до 7284,25 пункта. Котировки фьючерсов на июнь на индекс Dow Jones к этому времени выросли на 1,5% и достигли 21254 пунктов.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу. Однако их недельное падение может стать максимальным с 2008 года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:35 МСК составляет $34,07 за баррель, что на $0,85 (2,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг их цена упала на 7,18%.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,80 (2,54%) - до $32,30 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 4,49%.

Нефтяные цены на этой неделе упали более чем на 20%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем силы США в ночь на пятницу нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке ответ на ракетный обстрел иракской базы международной коалиции "Таджи" накануне, сообщил Пентагон.