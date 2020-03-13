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13 марта 2020 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу продолжат падать вслед за мировыми рынками

Москва. 13 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, продолжат падать вслед за мировыми рынками капитала, в том числе на фоне новой волны снижения мировых цен на нефть, после того президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в Соединенные Штаты для граждан ЕС из-за коронавируса; при этом во второй половине дня не исключена небольшая позитивная коррекция, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 упали более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг. Это рекордное падение с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В результате все три основных индекса, включая Nasdaq Composite, перешли к "медвежьему" тренду, то есть упали более чем на 20% с последних пиковых уровней.

Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы (ФРС), которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн в четверг и пятницу, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Инвесторов пугают прогнозы ослабления роста глобальной экономики в результате радикальных мер, принимаемых по всему миру для сдерживания распространения коронавируса. В среду Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней, ограничения также будут касаться грузоперевозок.

Между тем в пятницу утром котировки фьючерсов на американские фондовые индексы повышаются, давая участникам рынка надежду на возможный коррекционный отскок.

Японский индекс Nikkei 225, снижавшийся в ходе торгов в пятницу более чем на 9%, к концу торгов отыграл часть падения и закрылся в минусе на 5,93%. Снижение китайских фондовых индексов также сократилось с 4-7% до 1,5-3%.

Кроме того, цены на нефть также перешли в пятницу утром к коррекционному росту, что дает надежду на отскок и на нефтяных площадках. К 9:30 по Москве майские фьючерсы на Brent выросли на лондонской бирже ICE Futures на 2,3% к уровню закрытия вторника и торговались вблизи отметки $34 за баррель. Фьючерсы на WTI дорожали к этому времени в Нью-Йорке на 2,03% - до $32,14 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,47 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,594 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметное падение на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 марта упал на 1,8% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день на 1,75%, опустившись до 642,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (-5,1%), "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (-4,6%), "Транснефть-001P-08" (-4,5%), "РЖД-001P-05R" (-4,4%) и "Газпром БО-22" (-4,2%), а в лидерах повышения - облигации "ВБРР-001Р-01" (+0,8%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) полностью разместило 10-летние облигации серии 002P-02 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Процентная ставка со 2-го по 4-й купонный периоды определяется по формуле: премия 2,5 процентного пункта к ключевой ставке ЦБ. Купоны полугодовые. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет, срок обращения выпусков в рамках программы составит также 10 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 89,4% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-224R номинальным объемом 3 млрд рублей на 2 млрд 681,937 млн рублей. Облигации гасятся в марте 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона облигаций установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 22-го купона облигаций серии А15 на уровне 8,5% годовых. Величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату (на 12 марта - 6% годовых), и премии в размере 2,5% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны, ставка текущего купона - 9,5% годовых. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 8,34% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 6-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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