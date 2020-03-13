Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов пятницы на фоне наметившейся коррекции мировых рынков

Москва. 13 марта. Доллар США и евро заметно снизились на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль укрепился к бивалютной корзине в рамках коррекции на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,63-74,70 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,70 руб./$1 (-1,15 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 82,50 руб./EUR1 (-1,01 рубля). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,09 рубля к уровню закрытия четверга, до 77,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,74 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,16 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов пятницы, отыгрывая наметившуюся стабилизацию ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала, произошедшего накануне.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу. Однако их недельное падение может стать максимальным с 2008 года. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $33,93 за баррель, что на 2,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг их цена упала на 7,18%. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 2,25% - до $32,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 4,49%.

Нефтяные цены на этой неделе упали более чем на 20%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Тем временем силы США в ночь на пятницу нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке в ответ на ракетный обстрел иракской базы международной коалиции "Таджи" накануне, сообщил Пентагон.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 упали более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг. Это рекордное падение с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В результате все три основных индекса, включая Nasdaq Composite, перешли к "медвежьему" тренду, то есть упали более чем на 20% с последних пиковых уровней.

Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы (ФРС), которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн в четверг и пятницу, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Инвесторов пугают прогнозы ослабления роста глобальной экономики в результате радикальных мер, принимаемых по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.

Между тем в пятницу утром котировки фьючерсов на американские фондовые индексы повышаются (фьючерс на S&P 500 к 10:01 МСК прибавляет порядка 1,7%), давая участникам рынка надежду на коррекционный отскок. Японский индекс Nikkei 225, снижавшийся в ходе торгов в пятницу более чем на 9%, к концу торгов отыграл часть падения и закрылся в минусе на 5,93%. Снижение китайских фондовых индексов также сократилось с 4-7% до 1,5-3%.

ЦБ РФ 13 марта проведет аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей. Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы. Аукцион репо "тонкой настройки" решил провести, "принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран". Банк России сохранил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд. ЦБ продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности в том числе с учетом ее развития.