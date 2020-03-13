"БКС Глобал Маркетс" сохраняет негативный взгляд на акции и облигации на ближайшие недели

"БКС Глобал Маркетс" ожидает, что в ближайшие недели бегство инвесторов продолжится и сохраняет негативный взгляд на акции и облигации, говорится в обзоре компании.

"Мы увидели вторую неделю больших оттоков из акций и облигаций EM, при этом фокус негатива сместился на бонды после более чем 3 лет устойчивых притоков в этот наиболее предпочитаемый класса активов EM. Мы ожидаем, что в ближайшие недели бегство инвесторов продолжится и сохраняем негативный взгляд на акции и облигации", - пишет аналитик Вячеслав Смольянинов.

EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили $590 млн против всего $730 млн на предыдущей неделе.

"Фонды акций GEM отчитались о сравнительно небольших оттоках в размере $1.9 млрд, что вдвое меньше результата предыдущей недели. Оттоки из других категорий фондов также были умеренными, включая чистые оттоки из российских фондов в размере всего $24 млн, что явно не могло стать причиной обвала рынка. Ранее мы обозначили диапазон 800-900 по РТС потенциальной нижней границей в случае умеренной рецессии, и рынок практически достиг этих уровней после вчерашнего закрытия фьючерсов на РТС. Вместе с тем мы сохраняем негативный краткосрочный взгляд, поскольку значительные оттоки, вероятно, продолжатся", - пишет специалист компании.

Инвесторы, вкладывающие средства в фонды облигаций GEM, бросились к "аварийному выходу", забрав в собой рекордные $7 млрд. В то же время эта сумма составляет всего 1,8% от активов. Осенью 2008 г. недельные оттоки из этой категории активов достигали 3-4% активов в течение нескольких недель. "Таким образом, в относительном выражении прошедшая неделя не вошла даже в топ-10 худших недель за всю историю наблюдений. Мы отмечаем продолжающиеся небольшие притоки в российские фонды облигаций. В целом мы считаем, что в ближайшие недели исход инвесторов из бондов EM будет усиливаться, и на краткосрочную перспективу сохраняем негативный взгляд на этот класс активов", - указывает В. Смольянинов.