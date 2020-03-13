По-прежнему возможен уход котировок Brent к 30 долл./барр. и ниже - Промсвязьбанк

Нефть в четверг опускалась ниже 33 долл./барр. на фоне общерыночной паники, но утром в пятницу наблюдается небольшой отскок, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Об устойчивом развороте вверх пока говорить преждевременно. Мы по-прежнему опасаемся ухода котировок Brent к 30 долл./барр. и ниже на фоне разворачивания ценовой войны между странами ОПЕК и России", - пишут в своем обзоре специалисты банка.