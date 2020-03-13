Инвесторы продолжили выводить капитал с рынков ЕМ, в аутсайдерах - бонды - "БКС Глобал Маркетс"

Инвесторы с 5 по 11 марта 2020 года продолжили выводить капитал из акций и облигаций ЕМ (развивающихся рынков) вторую неделю подряд. При этом, как сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, по итогам отчетного периода основной негатив сместился в бонды, которые были фаворитами рынка ЕМ последние более чем три года.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 5 по 11 марта составил $590 млн против оттока $710 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $210 млн против оттока $500 млн неделей ранее (третья неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток порядка $20 млн, на предыдущей неделе отток равнялся $180 млн (вторая неделя оттока).

"Фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) отчитались о сравнительно небольших оттоках в размере $1,9 млрд, что вдвое меньше результата предыдущей недели. Оттоки из других категорий фондов также были умеренными, включая чистые оттоки из российских фондов в размере всего $24 млн, что явно не могло стать причиной обвала рынка. Ранее мы обозначили диапазон 800-900 пунктов по индексу РТС потенциальной нижней границей в случае умеренной рецессии, и рынок практически достиг этих уровней в четверг. Вместе с тем мы сохраняем негативный краткосрочный взгляд, поскольку значительный отток капитала, вероятно, продолжится", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый отток капитала на уровне $380 млн против притока $210 млн неделей ранее (второй отток за 15 недель). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $10 млн по сравнению с притоком $30 млн неделю назад (9 недель притока).

"Инвесторы, вкладывающие средства в фонды облигаций GEM, бросились к аварийному выходу, забрав в собой рекордные $7 млрд. В то же время эта сумма составляет всего 1,8% от активов. Осенью 2008 года недельные оттоки из этой категории активов достигали 3-4% активов в течение нескольких недель. Таким образом, в относительном выражении прошедшая неделя не вошла даже в топ-10 худших недель за всю историю наблюдений. Мы отмечаем продолжающиеся небольшие притоки в российские фонды облигаций. В целом мы считаем, что в ближайшие недели исход инвесторов из бондов EM будет усиливаться, и на краткосрочную перспективу сохраняем негативный взгляд на этот класс активов", - отмечает стратег.