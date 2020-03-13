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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи в начале торгов пятницы способен предпринять попытку отскока - Промсвязьбанк
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13 марта 2020 года 09:58
Индекс Мосбиржи в начале торгов пятницы способен предпринять попытку отскока - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи в начале торгов пятницы способен предпринять попытку отскока в пределах процента, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Фаза повышенной волатильности сохранится, а сам российский рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать высокую зависимость от ситуации на рынке нефти и внешней конъюнктуры, отмечает главный аналитик Роман Антонов. "При приближении к заседанию ФРС мы можем увидеть позитивную динамику", - пишет он.
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13 марта 2020 года 12:29
обавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций EPAM Systems (SPB: EPAM) с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:10
ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций EPAM Systems с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $190 за штуку. читать дальше
.13 марта 2020 года 11:45
Аналитики "Нордеа Банка" по-прежнему не видят явных причин для устойчивого восстановления нефтяных котировок
Аналитики "Нордеа Банка" по-прежнему не видят явных причин для устойчивого восстановления нефтяных котировок, поскольку ситуация с распространением коронавируса остается весьма неопределенной, а страны-производители нефти продолжают ценовую войну, сообщается в обзоре банка. Цены на нефть в... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:29
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с 0,018 рубля до 0,017 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. Как отмечают эксперты, в ближайшие несколько лет "ТГК-1" может оказаться среди... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:26
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу бодро отскакивает вверх после обвального недельного падения, индексы раллируют на 4-6%, при этом индекс Мосбиржи поднялся к 2380 пунктам, РТС - выше 1025 пунктов на фоне укрепления рубля. читать дальше
.13 марта 2020 года 11:05
Волатильность рубля остается повышенной, стабилизация возможна лишь к середине 2К20, говорится в обзоре Росбанка. "Мы полагаем, что поиск равновесия рублем может занять ближайшие пару месяцев. Принимая во внимание предпосылку о достижении минимумов цены на нефть в апреле (SGe: Brent $30/bbl)... читать дальше
.13 марта 2020 года 10:45
"БКС Глобал Маркетс" ожидает, что в ближайшие недели бегство инвесторов продолжится и сохраняет негативный взгляд на акции и облигации, говорится в обзоре компании. "Мы увидели вторую неделю больших оттоков из акций и облигаций EM, при этом фокус негатива сместился на бонды после более чем 3... читать дальше
.13 марта 2020 года 10:26
Нефть в четверг опускалась ниже 33 долл./барр. на фоне общерыночной паники, но утром в пятницу наблюдается небольшой отскок, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Об устойчивом развороте вверх пока говорить преждевременно. Мы по-прежнему опасаемся ухода котировок Brent к 30 долл./барр. и ниже на... читать дальше
.13 марта 2020 года 10:25
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов пятницы на фоне наметившейся коррекции мировых рынков
Москва. 13 марта. Доллар США и евро заметно снизились на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль укрепился к бивалютной корзине в рамках коррекции на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.13 марта 2020 года 10:12
Инвесторы с 5 по 11 марта 2020 года продолжили выводить капитал из акций и облигаций ЕМ (развивающихся рынков) вторую неделю подряд. При этом, как сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, по итогам отчетного периода основной негатив сместился в... читать дальше
.13 марта 2020 года 09:52
налитики ИК "Атон" считают, что в пятницу фондовый рынок РФ откроется с "гэпом" вниз, говорится в обзоре компании. читать дальше
.13 марта 2020 года 09:52
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 упали более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.13 марта 2020 года 09:51
Москва. 13 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, продолжат падать вслед за мировыми рынками капитала, в том числе на фоне новой волны снижения мировых цен на нефть, после того президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в Соединенные Штаты для граждан ЕС из-за коронавируса; при этом во второй половине дня не исключена небольшая позитивная коррекция, полагают аналитики. читать дальше
.13 марта 2020 года 09:47
Рынок акций в пятницу имеет потенциал для существенного коррекционного повышения - ИК "Алго Капитал"
Российский рынок акций в пятницу имеет потенциал для существенного коррекционного повышения, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно сильным приростом порядка 1,5-3%, в районе 2320-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни... читать дальше
.13 марта 2020 года 09:45
По мнению аналитиков, утром пятницы российский фондовый рынок может показать технический отскок в связи с перепроданностью акций. читать дальше
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