Рынок акций в пятницу имеет потенциал для существенного коррекционного повышения - ИК "Алго Капитал"

Российский рынок акций в пятницу имеет потенциал для существенного коррекционного повышения, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с довольно сильным приростом порядка 1,5-3%, в районе 2320-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2280 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2400 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Позднее индекс Мосбиржи может перейти в состояние временной консолидации на позитивной территории", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ключевым внешним индикатором второй половины пятницы для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Практическая значимость ряда макроэкономических показателей, которые будут опубликованы в США, пока отходит на второй план. В целом же российский рынок акций в пятницу имеет потенциал для существенного коррекционного повышения, указывает В. Манжос.