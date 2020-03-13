Фондовый рынок может показать технический отскок - "Открытие Брокер"

Внешний фон остаётся негативным, однако в пятницу рынки могут показать технический отскок, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Фьючерсы на американские индексы ещё ночью теряли до 4%, но затем развернулись вверх. Вслед за ними могут последовать и рынки Европы, а также другие активы, которые были сильно перепроданы на текущей неделе, отмечает он.