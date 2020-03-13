"Алор Брокер" не советует делать среднесрочные покупки рубля против доллара

Аналитики "Алор Брокер" не видят перспектив существенного роста рубля. На риски дальнейшей девальвации российской валюты и всплеска инфляции инвесторы реагируют масштабными распродажами ОФЗ. "Скорее всего, на ближайшем заседании Банку России придется сильно, не менее чем на процентный пункт, поднимать ключевую ставку. Пока мы смотрим на рубль с пессимизмом и не советуем делать среднесрочные покупки рубля против доллара", - пишет специалист компании Алексей Антонов.