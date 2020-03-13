Вероятен отскок рынка акций - "Алор Брокер"

Все мировые фондовые площадки сильно перепроданы, поэтому технический отскок просто необходим. В пятницу есть хорошие шансы его увидеть, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Внешний фон этому благоприятствует: примерно на 4% растут американские фьючерсы и нефть. К тому же в преддверии выходных пройдет закрытие "шортов".

Однако среднесрочные позиции открывать очень рискованно, предупреждает в своем комментарии специалист компании - нефть находится под давлением избытка предложений и вполне может сходить под отметку 30 долларов за баррель.