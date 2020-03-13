Рубль в пятницу отыграет часть потерь - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в пятницу с утра на валютной секции "Московской биржи" ожидают восстановления российской валюты. Коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 33,8 доллара за баррель, прибавляя порядка 2,8%, и укрепление валют развивающихся стран поддержат рубль и позволят ему отыграть часть вчерашних потерь.

"Так, уже в начале дня доллар может отступить ниже 74 рублей с попытками дальнейшего ослабления. При этом в ходе сессии дополнительное давление на американскую валюту может оказать желание части игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям в преддверии выходных. Вероятно, в рамках субботы и воскресенья ведущие правительства и регуляторы продолжат выработку и внедрение мер по стимулированию экономики для нивелирования последствий распространения коронавируса, а также шагов по стабилизации рынков, что в понедельник может привести к активизации спроса на рисковые активы и дальнейшей коррекции в паре доллар/рубль", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.