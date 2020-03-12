Цены евробондов РФ в четверг рухнули под давлением общемирового пессимизма из-за коронавируса и снижения нефти

Москва. 12 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг рухнули под давлением общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также новой волны падения мировых цен на нефть, вызванной в том числе развалом сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Ценовые потери "длинных" выпусков евробондов РФ достигали 6-7%.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 11 марта на 2,72 процентного пункта и составила 108,96% от номинала, что соответствует доходности 4% годовых (рост на 94 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 15 базисных пунктов, составив 102,7% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 0,4% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 101 базисный пункт и составил 360 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 9,24 процентного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 125,35% от номинала (доходность выросла на 50 базисных пунктов - до 4,17% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 8,7 процентного пункта, опустившись до 122,26% от номинала (доходность выросла также на 50 базисных пунктов и составила 4,08% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 2,6 процентного пункта, до 109,19% от номинала (доходность выросла на 44 базисных пункта, до 3,11% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 1,44 процентного пункта - до 107,12% от номинала (доходность выросла на 41 базисный пункт - до 2,73% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 7,84 процентного пункта, подешевев до 119,41% от номинала (доходность выросла на 41 пункт и составила 4,07% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 3,07 процентного пункта, до 106,2% от номинала (доходность выросла на 45 базисных пунктов - до 3,28% годовых).

"Сегодня был самый "кровавый" день для рынка валютных гособлигаций России за последние несколько лет. Причем падают практически все сектора - фондовые рынки США, Европы и Азии, товарные активы, большинство валют развивающихся стран, облигации emerging markets - на фоне роста опасений за масштабы негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Масла в огонь добавили заявления президента США Дональда Трампа о закрытии страны для европейцев с целью пресечения распространения коронавируса. Это вызвало сильный отток средств инвесторов из всех рисковых активов. Причем в условиях мировой пандемии очень сложно понять, что в этой ситуации может считаться "защитным" активом, но стандартная практика гласит - "делай то, что ты делал в прошлый раз в подобной ситуации", поэтому все побежали покупать доллар и US Treasuries. На этом фоне падение котировок "длинных" выпусков евробондов РФ достигало 6-7%, что транслировалось в рост доходностей на 40-50 базисных пунктов. При этом процентные ставки американских гособлигаций, напротив, заметно снизились", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Российские еврооблигации сегодня оказались в аутсайдерах среди всех долговых бумаг развивающихся стран, так как дополнительным негативным фактором для рынка выступали падающие нефтяные цены, на которые, помимо коронавируса, негативное влияние оказывает развал сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. На этом фоне мы также видим заметное падение курса рубля, что тоже не придает инвесторам оптимизма", - отметил Агарзаев.