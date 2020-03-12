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12 марта 2020 года 19:34

Рынок акций РФ в четверг показал рекордное падение индекса Мосбиржи с апреля 2018 года

Москва. 12 марта. Рынок акций РФ в четверг возобновил обвальное падение вместе с мировыми площадками на панических распродажах инвесторами рисковых активов на опасениях, что финансовые регуляторы пока неспособны сдержать; падение индекса Мосбиржи стало рекордным с апреля 2018 года, а индекс РТС обновил минимум с ноября 2016 года.

По итогам торгов индекс Мосбиржи упал до 2286,4 пункта (-8,3%), индекс РТС - до 966,4 пункта (-11%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 21,1%.

Доллар вырос до 74,55 рубля (+1,6 рубля), максимум сделок составил 75,49 руб./$1 - пик с февраля 2016 года.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил журналистам в четверг, что опасность для рынка российских активов была в массовых margin call, но они точечные, и рынки с этим совершенно спокойно справляются. По его словам, сильного оттока капитала из РФ после падения нефти и рубля нет, в том числе благодаря снижению доходности UST; правительство и ЦБ внимательно отслеживают ситуацию на финансовом рынке, отскок идет в предсказуемом коридоре, признаков "второй волны" кризиса и опасности вхождения российской экономики в рецессию в 2020 году пока нет.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять ставки, отметив, что они останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

Вместе с тем, ЕЦБ смягчит требования к капиталу банков в связи с коронавирусом, временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, а также запустит дополнительные программы LTRO.

Лидерами отката в четверг стали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-21,1% и -16,6% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-15,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-14,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-13,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-13,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-12,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-12,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-12,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-11,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-10,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-10,6%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (-8,7%) в четверг сообщил о снижении тарифов на все свои международные пассажирские рейсы.

Лучше рынка выглядели акции "Мосбиржи" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%).

Поддержку акциям "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-6,9%) оказали новости, что компания может запустить новую программу buyback или выплатить акционерам дивиденды сверх текущей дивидендной политики из-за сильных финансовых результатов в 2019 году, о чем сообщил журналистам CEO оператора Алексей Корня. По его словам, менеджмент МТС до майских праздников определится с рекомендациями совету директоров.

В США индексы накануне упали на 4,7-5,9% на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса и неопределенности вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания.

Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

В Азии в четверг падение индексов ускорилось (японский Nikkei 225 упал на 4,4%, гонконгский Hang Seng потерял 3,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 упали на 10-11%) и продолжился обвал в США (индекс S&P 500 потерял 8%).

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский президент в обращении к гражданам. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Как США, так и Италия уже объявили о выделении средств на борьбу с COVID-19, а также на преодоление негативных последствий коронавируса для их экономик.

Нефть в четверг также продолжает снижаться на фоне новостей о закрытии на месяц въезда в США для граждан Европы из-за коронавируса; цена Brent к 18:50 МСК откатилась более чем на $3 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $33,18 за баррель (-7,3% и -3,8% накануне), апрельская цена WTI - $31,31 за баррель (-5,1%).

Принятые США меры показывают, как пандемия коронавируса все сильнее влияет и на бизнес, и на жизнь граждан разных стран. При этом участники рынка все выше оценивают риск наступления рецессии.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, конъюнктура рынков далека от стабильной, в Европе индексы продолжают снижаться, несмотря на сокращение ставки Банком Англии до 0,5% годовых впервые после финансового кризиса 2008 года и вливание стимулов в размере $39 млрд на борьбу с коронавирусом. Индекс волатильности VIX остается около своих максимумов и торгуется выше 60 пунктов, что в два раза выше уровня, который можно считать "высоким уровнем волатильности". ОАЭ вслед за Саудовской Аравией решили нарастить добычу до рекордных максимумов в апреле.

Также инвесторы разочарованы тем, что Федрезерв США пока не смог предоставить значительных стимулов. Фьючерсы на ставку федеральных фондов в США сейчас учитывают большую вероятность понижения ставки на 1 процентный пункт (п.п.), а не на 0,75 п.п., на заседании 17-18 марта, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после вхождения рынка акций РФ в "медвежью" фазу падение продолжилось с потенциалом потерь еще 10-20%. Первый "медвежий" минимум индекс МосБиржи отработал и готовится нащупывать "дно" на втором рубеже - где-то в районах 1850-1950 пунктов. Естественно, что данные уровни будут крайне привлекательны для тех, кто не успел припарковать свои рублевые средства в валюте или обогатился за счет ставки против рубля. "Аэрофлот" выступает в качестве одного из главных пострадавших от коронавируса на фоне ограничения полетов в различные страны. В остальном на рынке продолжает работать логика панических продаж на фоне постоянного ухудшения внешней ситуации. Впрочем, продлиться все это может до ближайшего заседания ФРС, где может быть принято радикальное решение о снижении ставки до около нулевого значения.

В Европе лидерами отката выступили акции компаний сектора путешествий и отдыха. Трамп обвинил Европу в недостаточных усилиях по сдерживанию коронавируса и сообщил о приостановке авиасообщения с Евросоюзом на 30 дней, за исключением Великобритании, с которой сохранятся пассажирские перевозки.

Китай в очередной раз напугал рынки - в провинции Сычуань был обнаружен очередной случай АЧС. В период с августа 2018 года по конец 2019 года популяция свиней в КНР сократилась из-за АЧС вполовину, что стало причиной мощного роста цен на свинину и разогрева общей продовольственной инфляции. Премьер министр РФ Михаил Мишустин заявил, что РФ не предлагала завершить сделку ОПЕК+, а, напротив, настаивала на ее продлении. Однако страны ОПЕК решили не только не сокращать добычу, но и выйти из сделки с 1 апреля. Тем не менее, министр энергетики РФ Александр Новак полагает, что технический комитет может провести заседание с помощью видеоконференции, а сама Россия открыта для выработки мер по стабилизации рынка. Сам же рынок реально нуждается в мерах поддержки. Запрет на авиасообщение США с Евросоюзом непосредственно формирует низкий спрос на авиатопливо.

Дополнительным ударом по сектору авиаперевозчиков в США стало сообщение United Airline Holdings об использовании кредитной линии для покрытия расходов. Соответственно, под угрозой финансовых проблем могут оказаться сразу несколько секторов экономики США. Российский рынок выполнил первую цель падения в рамках "медвежьей" фазы и может совершить отскок вверх, но этому пока не способствует внешняя ситуация. Вероятно, что на будущей неделе ФРС объявит о дальнейшем снижении ставки и многие полагают, что это будет смягчение на 100 базисных пунктов. Вероятно, что доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам будет стремиться к нулю или даже отрицательным значениям, считает Кочетков.

По мнению эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, официальное объявление пандемии и закрытие США для перелетов из Европы спровоцировали очередную волну распродаж на мировых финансовых рынках. Если на прошлой неделе под давлением были в основном акции, то на этой неделе можно наблюдать и распродажи по облигациям - рынок закладывает риски повышения ставки ЦБ РФ на грядущем заседании в ответ на рост проинфляционных факторов. Сегмент корпоративных бумаг также оказался под давлением, причем наблюдается расширение риск-премии в бумагах эмитентов, перегруженных долгом.

В условиях перспективы роста процентных ставок высокая дивдоходность российских бумаг уже не выглядит столь привлекательной. В то же время возросшая волатильность рубля больше не вселяет уверенность в инвесторов-нерезидентов в надежности инвестиций в рублевые активы, считает он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ЕЦБ не стал снижать ставки, вопреки средним ожиданиям, но объявил о намерении приобрести облигации в объеме 120 млрд евро и предоставить новые долгосрочные кредиты. Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала правительства стран сконцентрироваться на налогово-бюджетных мерах для поддержки экономики.

В нефти вечером сохранялся негативный настрой, хотя котировки немного замедлили темпы падения; для Brent краткосрочной поддержкой выступает отметка $31,5 за баррель. При сохранении на рынках негативного настроя в ближайшие дни вполне можно ожидать движения цен к минимумам начала 2016 года ($27,08 за баррель). Перспективы рынка на данный момент не радужны: предложение будет расти, а спрос падать на фоне последствий распространения коронавируса.

К вечеру четверга падения не избежало даже золото (-4%), откатившееся ниже $1600 за унцию. Такую динамику металла можно связать с фиксацией прибыли и общим стремлением инвесторов выйти с финансовых рынков, а также тенденцией к укреплению американского доллара. ЕЦБ не смог порадовать "быков", и теперь на биржах будут ждать действий правительств и возможных налогово-бюджетных мер поддержки экономики.

Ближайший район среднесрочных поддержек для рублевого индикатора МосБиржи расположен у 2200 пунктов, а для долларового РТС - у 890 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2200-2450 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами падения выступили акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-20,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-18,2%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-18,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-18,1%), ГДР TCS (-17,7%), акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (-17,3%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-17,2%).

Негативом для акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-16,2%) стал вышедший отчет компании по МСФО за 2019 год, согласно которому чистая прибыль компании упала на 23,3% (до 7,99 млрд рублей) при росте выручки на 5,2% (до 97,256 млрд рублей).

Подешевели акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-10,6%), несмотря на неплохой отчет за 2019 год по МСФО: чистая прибыль выросла в 4,3 раза по сравнению с предыдущим годом - до 2,76 млрд рублей, выручка возросла на 5,8% (до 106,15 млрд рублей).

Подорожали "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,9%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 173,022 млрд рублей (из них 24,979 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 35,647 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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