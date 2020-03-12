БКС закрыл торговую идею "Лонг в ADR ЛУКОЙЛа"

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.

Как отмечают эксперты, все позитивные триггеры, которые могли привести к росту котировок ADR "ЛУКОЙЛа" (увеличение веса в индексах MSCI и дивиденды за II половину 2019 года выше ожиданий), сработали. И хотя бумаги "ЛУКОЙЛа" подорожали на 8% после того, как в среду менеджмент "ЛУКОЙЛа" заявил, что компания не будет снижать дивиденды за 2020 год и поддержит котировки своих акций с помощью выкупа, в сложившихся условиях, как считают аналитики "БКС Глобал Маркетс", потенциал роста ограничен.

"Цены на нефть упали, и текущая неопределенность с повышенной волатильностью могут привести к новым распродажам в ADR "ЛУКОЙЛа", особенно в отсутствие мощных краткосрочных драйверов для восстановления", - говорится в обзоре.

Между тем в нем отмечается, что несмотря на то, что аналитики инвестбанка закрыли торговую идею "Лонг в ADR "ЛУКОЙЛа", они подтверждают свой долгосрочный фундаментально позитивный взгляд на эти бумаги и рекомендацию "покупать" для них.