Xtellus Capital снизил оценку ADR МТС на 16%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) c $12,5 до $10,5 за штуку, используя курс рубля 75 руб./$1 (эквивалентно цене нефти на уровне $30 за баррель), сообщается в обзоре компании.

В то же время показатель WACC (средневзвешенная стоимость капитала) для МТС остался прежним - 10,4%. Прогнозная стоимость акций этого сотового операторов тоже не изменилась - 390 рублей за штуку.

Рекомендация "покупать" для ADR и акций МТС была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $11,35 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены акций МТС, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 369,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость ADR МТС составляет порядка $8,11 за штуку, а акций - 292,9 рубля.