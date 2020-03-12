Ренессанс Капитал снизил оценку акций ТГК-1 на 7%, подтвердив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с 0,014 рубля до 0,013 рубля за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом финансовых показателей за 2019 год, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ТГК-1", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 0,016 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,014 рубля за штуку.