Внешнее давление может закрепить курс доллара в диапазоне 75,0-80,0 руб. и курс евро в диапазоне 85,0-90,0 руб. - "Открытие Брокер"

Рубль в четверг продолжил слабеть, внешнее давление может закрепить курс доллара в диапазоне 75,0-80,0 руб. и курс евро в диапазоне 85,0-90,0 руб. говорится в комментарии "Открытие Брокер". К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2515 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,0%, недельная до 6,18%, а месячная выросла до 6,33%. Во вторник ЦБ РФ продал валюту на 3,6 млрд рублей, что могло показаться рынку недостаточной мерой защиты. Однако далее объёмы интервенций могут заметно увеличиться, полагает ведущий аналитик компании Андрей Кочетков.

"Кроме того, на рынке повысились ожидания того, что регулятор может поднять ставку для защиты рынка ОФЗ и рубля, как это уже было в 2014 году. Тогда эта мера остановила панику и помогла рублю становиться чемпионом среди валют при последующем снижении ставки. Однако на текущий момент внешнее давление может закрепить курс доллара в диапазоне 75,0-80,0 и курс евро в диапазоне 85,0-90,0. Дальнейшее ослабление может спровоцировать резкий рост инфляции и существенное падение доходов населения, что будет очень неприятным фактором для внутренней экономики. Более того, текущее ослабление рубля вновь наносит урон по доверию рублёвым накоплениям, на которые ЦБ РФ и правительство ориентировали население. Разворот на валютном рынке также может быть запущен решением ФРС резко снизить ставку на ближайшем заседании, которое состоится уже на следующей неделе", - отмечает Андрей Кочетков.