Рубль усилил падение к доллару и евро в середине дня четверга на фоне нестабильной внешней конъюнктуры

Москва. 12 марта. Российский рубль усилил падение по отношению к доллару и евро в середине дня четверга на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; доллар преодолел отметку 75 руб./$1 впервые с конца февраля 2016 года.

Курс доллара США составил 75,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,4025 руб./EUR1, подорожав на 2,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к этому времени на 2,22 рубля - до 79,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 13 марта на 2,56 рубля, до 74,0274 руб./$1, и поднял курс евро на 2,64 рубля, до 83,6584 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль вновь заметно снижается к доллару и евро в четверг днем на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Кроме того, негативное влияние на динамику нацвалюты оказывает падение нефтяных котировок из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Продажи валюты Центробанком оказывают лишь косметическую поддержку рублю, не меняя общий настрой; эффект от этих действий регулятора, скорее всего, проявится лишь через некоторое время, так как здесь важен накопленный объем валютных продаж, но локально существующие объемы не способны сдержать падение, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду существенным падением, при этом индекс Dow Jones Industrial Average потерял около 1465 пунктов и вошел в "медвежий" тренд, опустившись более чем на 20% по сравнению с рекордным пиком, достигнутым в прошлом месяце. Давление на рынок оказали усиливающиеся тревоги по поводу распространения коронавируса и неопределенность вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания. Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский президент в обращении к гражданам. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили падение в четверг после обвала американских индексов. Рынки Японии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Сингапура и Индонезии вошли в зону "медвежьего" тренда. Европейские фондовые индексы теряют к середине дня 12 марта от 5,3% до 6,3%. Фьючерс на американский фондовый индекс снижается на 5,1%, что говорит о дальнейшем падении на рынке акций США.

В свою очередь цены на нефть ускорили падение на торгах в четверг на растущих опасениях падения спроса. На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $33,45 за баррель, что на 6,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 5,91% - до $31,03 за баррель.

Нефтеперерабатывающие компании в Европе, включая Royal Dutch Shell, BP, Total и OMV, закупают нефть у Saudi Aramco выше обычного уровня из-за снижения цены, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, Саудовская Аравия предлагает нефть сорта Arab Light с поставкой в Роттердам по цене $25 за баррель, что намного ниже стоимости нефти российской марки Urals. В среду ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 920 тыс. б/с - до 60 тыс. б/с. В то же время, Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США ожидает первого с 2016 года падения добычи в стране в следующем году, поскольку обрушение нефтяных цен вынуждает компании сокращать капитальные расходы.

Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), запланированное на 18 марта, вероятно, будет отменено, хотя пока окончательного решения еще нет, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в нынешних условиях целесообразнее провести заседание техкомитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции, при этом высказал сомнения насчет даты.

"Риски для российской валюты по-прежнему остаются крайне высокими на фоне близких к паническим настроений на глобальных площадках, которые продолжают падать, реагируя на ускорение распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая и на растущие риски рецессии. Нефтяной рынок также остается под давлением, цены на нефть марки Brent находятся ниже $34 за баррель. Уход нерезидентов с российского рынка суверенного долга, который проявляется в резком росте доходностей на рынке ОФЗ, выступает сейчас одним из основных рисков для рубля. В четверг в 15:45 мск станут известны итоги заседания Европейского ЦБ, на котором от регулятора ожидают снижения ставки на 10 базисных пунктов и анонса дополнительных мер по поддержанию ликвидности. Это решение может стать локальным поводом для ослабления евро и снижения давления на рубль в паре с европейской валютой. Однако устойчивая стабилизация рубля возможна лишь при появлении признаков замедления распространения эпидемии, что вряд ли возможно на горизонте марта", - считают эксперты Нордеа банка.

В свою очередь аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отмечает, что тектонические изменения на рынке нефти, где котировки Brent упали в марте с $55,4 до $34 за баррель из-за развала ОПЕК+ и распространения коронавируса, вносят кардинальные изменения в платежный баланс РФ. При сохранении текущих котировок нефти и курса рубля сальдо счета текущих операций в оставшиеся месяцы этого года может оказаться отрицательным и составит "минус" $28,6 млрд ("минус" $11,4 млрд по итогам года), что не покроется объемом продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в рамках бюджетного правила (около $9 млрд) и приведет к исчерпанию избытка валютной ликвидности в банковском секторе. Такая оценка сделана в предположении падения импорта услуг по транспорту и поездкам (в 2 раза год к году) из-за коронавируса, роста ВВП в номинальном выражении (реализация нацпроектов), что будет ограничивать снижение импорта. "Также мы не предполагаем заметный рост экспорта газа и нефти в физическом выражении. Однако по итогам марта ожидается сальдо все еще положительным ($2,8 млрд), что сдерживает сейчас рубль от дальнейшего ослабления. Кроме того, поддержку рублю оказывают ожидания, что ОПЕК+ в ближайшие месяцы вновь договорится о сокращениях", - пишет Порывай.

"Уже в апреле, когда сальдо станет отрицательным ("минус" $1,6 млрд), а на нефтяной рынок придет дополнительный объем нефти от Саудовской Аравии, которая обещала нарастить добычу на 3 млн баррелей в сутки, рубль может продемонстрировать движение в район 80 руб./$1. По нашей оценке, это равновесный уровень при текущей нефти. Негативное влияние на курс в этом году окажет и отсутствие притока капитала нерезидентов в госсектор или даже вывод капитала, который в прошлом году оказал существенную поддержку курсу рубля", - полагает аналитик Райффайзенбанка.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в четверг снижение по сравнению с предыдущим торговым днем благодаря мерам российских регуляторов по насыщению рынка краткосрочной ликвидностью, вместе с тем стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов выросла, отражая опасения участников рынка относительно возможного роста ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 3 б.п., до 6,18% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла за день на 4 б.п. - до 6,33% годовых, на срок 3 месяца - на 9 б.п., до 6,38% годовых, на срок 6 месяцев - на 5 б.п., также до 6,38% годовых.