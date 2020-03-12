Курс рубля в апреле может продемонстрировать движение в район 80 руб./долл. - Райффайзенбанк

Тектонические изменения на рынке нефти (котировки Brent упали с 55,4 долл. до 34 долл. за барр.), произошедшие в марте из-за развала ОПЕК+ и распространения коронавируса, вносят кардинальные изменения в платежный баланс РФ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. При сохранении текущих котировок нефти и курса рубля (74,5 руб./долл.) сальдо счета текущих операций в оставшиеся месяцы этого года, согласно модели аналитиков банка, окажется отрицательным и составит -28,6 млрд долл. (-11,4 млрд долл. по итогам года), что не покроется объемом продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в рамках бюджетного правила (~9 млрд долл.) и приведет к исчерпанию избытка валютной ликвидности в банковском секторе.

Как полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, такая оценка сделана исходя из предположений: 1) падение импорта услуг по транспорту и поездкам (в два раза г./г.) из-за коронавируса (что позволило бы сэкономить ~12 млрд долл. в год); 2) рост ВВП в номинальном выражении (реализация нацпроектов) будет ограничивать снижение импорта.

"Также мы не предполагаем заметный рост экспорта газа и нефти в физическом выражении, - указывает Денис Порывай. - Однако по итогам марта мы ожидаем сальдо все еще положительным (+2,8 млрд долл.), что сдерживает сейчас рубль от дальнейшего ослабления. Кроме того, поддержку рублю оказывают ожидания, что ОПЕК+ в ближайшие месяцы вновь договорится о сокращениях (по-видимому, реакция рынка оказалась неожиданно негативной для некоторых участников картеля). Уже в апреле, когда сальдо станет отрицательным (-1,6 млрд долл.), а на рынок придет дополнительный объем нефти от С. Аравии (которая обещала нарастить добычу на 3 млн барр./сутки), рубль может продемонстрировать движение в район 80 руб./долл. (по нашей оценке, это равновесный уровень при текущей нефти). Негативное влияние на курс в этом году окажет и отсутствие притока капитала нерезидентов в госсектор (или даже вывод капитала), который в прошлом году оказал существенную поддержку курсу".