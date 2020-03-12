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12 марта 2020 года 13:53

Нельзя исключать дальнейшее ослабление рубля в сложившихся условиях - Банк "Санкт-Петербург"

Снижение рубля приобретает впечатляющие масштабы - в четверг он теряет около 2% и торгуется выше 74,5 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". В этих условиях дальнейшее ослабление рубля нельзя исключать, полагают аналитики банка. Индексы Мосбиржи и РТС снижаются примерно на 5% и 8% соответственно - динамика объясняется глобальным уходом от риска и снижением нефтяных котировок.

"Появившиеся данные об объемах операций ЦБ на рынке показывают, что регулятор придерживается бюджетного правила и продает валюту не слишком большими объемами ($1 млрд в пересчете на месяц). На этом фоне рублю тяжело удержаться под волной внешнего негатива. В этих условиях дальнейшее ослабления рубля нельзя исключать, но в среднесрочной перспективе наиболее вероятным выглядит возврат как минимум к 72 руб./$ при стабилизации на мировых рынках", - указывают эксперты банка.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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