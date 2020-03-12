Справедливая стоимость рубля составляет 67 руб./$ при цене на нефть $50/барр. - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка не видят причин для резкого ужесточения монетарной политики, сохранение неизменной ставки на ближайших заседаниях выглядит адекватным ответом, говорится в обзоре банка. Минфин вряд ли будет пересматривать бюджетное правило, и на данный момент ведомство будет покрывать бюджетный дефицит за счет продажи средств ФНБ, что должно поддержать курс рубля. По расчетам экспертов Альфа-банка, справедливая стоимость рубля составляет 67 руб./$ при цене на нефть $50/барр. и что снижение нефти на каждые 10$/барр. вызывает ослабление курса рубля на 5 руб./$.

"Таким образом, мы считали, что если цены на нефть сохранятся на уровне примерно 35$/барр. в ближайшем будущем, курс рубля закрепится у отметки 75 руб./$. Однако сегодня на открытии рынок был сильным, реагируя на меры российских властей поддержать валютный рынок – ЦБ объявил об отмене покупок валюты в рамках бюджетного правила и начал продавать валюту от имени Минфина. Кроме того, ЦБ расширил механизмы предоставления валютной и рублёвой ликвидности, а также задействует пруденциальные меры смягчения кредитных требований к отраслям, пострадавшим от эпидемии в Китае, это поможет смягчить эффект финансовой волатильность на реальный сектор. Все эти меры должны ослабить краткосрочную нервозность на рынке. Согласно нашим расчетам, справедливая стоимость рубля составляет 67 руб./$ при цене на нефть $50/барр., и снижение нефти на каждые 10$/барр. вызывает ослабление курса рубля на 5 руб./$. По всей видимости, на ближайшее время задачей ЦБ будет "заякорить" ожидания рынка по курсу в интервале 70-75руб/$, чтобы не допустить роста нервозности", - отмечают аналитики Альфа-банка.