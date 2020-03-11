Рынок акций РФ в среду просел вместе с нефтью, выстрелил на 8% "ЛУКОЙЛ" на новостях

Москва. 11 марта. Попытка рынка акций РФ в среду скорректироваться после обвала завершилась новыми распродажами из-за дешевеющей нефти в условиях объявления ценовой войны Саудовской Аравией, выстрелили вверх на 8% акции "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2492,88 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1086,18 пункта (-0,7%); динамика цен большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 6,9%.

Доллар вырос до 72,28 рубля (+0,88 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-5,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-4,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%).

Выросли бумаги "ЛУКОЙЛа" (+7,9%, до 4908 рублей), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,5%), "Мосбиржи" (+2,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Газпрома" (+0,6%).

Глава компании Вагит Алекперов в ходе телеконференции в среду заявил, что "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) сейчас еще лучше подготовлен к низкой цене на нефть, чем пять лет назад, а расчетный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 2019 год составляет 542 рубля на акцию (совет директоров даст соответствующие рекомендации по дивидендам по второй половине апреля). Первый вице-президент по экономике и финансам НК Александр Матыцын сообщил в ходе телеконференции, что "ЛУКОЙЛ" в случае осуществления обратного выкупа акций будет использовать заемные средства, чтобы не уменьшать дивиденды.

В США индексы во вторник выросли на 4,9-5%, проведя крайне волатильную торговую сессию, рынок восстановил примерно половину потерь, зафиксированных днем ранее, пишет MarketWatch. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом намерен провести через Конгресс ряд мер, которые позволят ограничить негативные последствия эпидемии коронавируса для американской экономики, поддержало рынок акций.

Во вторник Трамп провел встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения его инициативы по снижению налога на оплату труда, а также введения адресных мер для поддержки туризма наряду с другими возможными шагами для стимулирования экономического роста. По итогам встречи Трамп признал, что консенсуса относительно того, как действовать, пока нет, но выразил уверенность, что экономика США справится с нынешними трудностями.

В среду в Азии вновь преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 2,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%), растеряла весь утренний рост Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,2-1,3%) и возобновила снижение Америка (индекс S&P 500 падает на 3,9%).

Нефть после роста на азиатской сессии развернулась и ушла в "минус", ожидания стимулов по поддержке экономики США нивелируются неопределенностью по поводу сроков и масштабов этих мер; цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $36,24 за баррель (-2,6% и +8,3% накануне), апрельская цена WTI - $33,4 за баррель (-2,8% и +10,4% во вторник).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались неоднозначными: резервы нефти выросли на 7,664 млн баррелей при прогнозах роста на 1,7 млн баррелей, однако сильнее ожиданий сократились запасы бензина и дистиллятов.

Цены на нефть отыграли примерно половину падения, которое произошло в понедельник после того, как Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утренний пессимизм сначала разбавил Банк Англии, который внепланово снизил ставку на 50 базисных пунктов (до 0,25%), что подогрело российские индексы в начале торгов. Индекс МосБиржи поднимался до 2555 пунктов, но на этом эффект новости был исчерпан. Нефть Brent вновь снижается, среди лидеров отката оказались бумаги "НОВАТЭКа" на фоне падения цен на СПГ в азиатском регионе до многолетних минимумов. "АЛРОСА" сообщила о снижении продаж в феврале на 14% по сравнению с январем на фоне влияния коронавируса. Однако компания намерена придерживаться стратегии сохранения цены, а не прибегать к инструментарию демпинга.

Европейские индексы пытались расти на фоне решения Банка Англии снизить ключевую ставку. Италия выделяет дополнительно 25 млрд евро на борьбу с коронавирусом (число заболевших коронавирусом в Италии достигло уже 10 тыс. человек). В текущем сезоне туристическая индустрия может оказаться в глубочайшем кризисе из-за карантинных мер как в самой Европе, так и по традиционным маршрутам в Азии и Африке.

Оптимизм на рынке нефти также угас. На фоне развала соглашения ОПЕК+ министерство энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии рекомендовало Saudi Aramco повысить резервную мощность добычи до 13 млн б/с. Это не означает немедленное увеличение производства, но на рынке новость вызвала волну нового пессимизма. Министр энергетики РФ Новак сообщил о попытках связаться с членами ОПЕК и другими производителями, но предложение Москвы вернуться к переговорам не получило поддержки. На помощь нефти может прийти сам коронавирус - в Норвегии сообщают о диагностировании коронавируса у одного из работников нефтяной платформы.

Российский рынок акций продолжает снижение на фоне внешнего негатива, пока ставки ведущих центробанков не станут повсеместно отрицательными. В этом случае есть надежда на то, что доходность российского рынка перевесит временные риски коронавирусного кризиса, считает Кочетков.

По оценке главного аналитика компании "БКС премьер" Антона Покатовича, нефтяные цены Brent в ближайшей перспективе могут продолжить снижение в диапазон $30-35 за баррель, усиливая давление на рубль и акции, несмотря на усилия экономического блока властей. Развитие вирусных угроз пока не вселяет оптимизма. Давление на мировую экономику может сохраниться в течение всего первого полугодия, а при пессимистичных сценариях и превысить данные временные рамки. С учетом ожидаемых "вирусных потерь" мировой экономики, устойчивое восстановление рыночных настроений представляется весьма затруднительным. Резкие спады рынка последних дней не гарантируют того, что они завершили поиски "дна", понижательная динамика в условиях волатильности может даже усилиться. Триггерами для данных событий может стать новостной фон об усилении распространения вируса в ЕС и США, а также, например, о новых волнах заболевания в КНР.

При усилении бегства от риска на рынках отток иностранного капитала из российских активов существенно усилит давление на цены, и без того ослабленные резким ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка. Кризисный сценарий предполагает формирование масштабных негативных эффектов для мировой экономики в плоскости развития вирусных угроз, а также устойчивое снижение нефтяных цен Brent ниже $30 (к уровням $20-25). Умеренно негативный сценарий предполагает наличие существенного давления вирусного фактора на мировую экономику (в течение всего первого полугодия), а также исходит из средних нефтяных цен в 2020 году в диапазоне $30-40 за баррель. Оптимистичный сценарий включает в себя восстановление нефтяных цен к отметкам $50 и выше, а также ограниченность вирусного влияния на мировую экономику (в начале летнего периода вирусный фактор будет в значительной мере нейтрализован).

Вероятность реализации кризисного сценария оценивается как средняя, умеренного негативного - как достаточно высокая. Наименее вероятным сценарием сейчас представляется оптимистичный вектор, считает Покатович.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока Россия не начнет переговоры о возобновлении картеля ОПЕК+, нефть Brent выше $40 за баррель рынок не увидит. Более вероятно, что последует еще один удар вниз, и котировки уйдут под отметку $30 за баррель. Негативные перспективы и у рубля - обвал цен на рынке ОФЗ говорит о том, что не только нерезиденты, но и российские крупные инвесторы начали агрессивную распродажу рублевых обязательств Минфина. Нет никаких надежд на то, что Банк России в ближайшее время снизит ставку. Наоборот, более вероятным сценарием выглядит ее резкое повышение на 0,5-1 процентный пункт. Это позволит регулятору немного снизить затраты на поддержание курса рубля, но интерес к ОФЗ вряд ли вернет. Курс рубля будет зависеть исключительно от действий ЦБ, и если он прекратит валютные интервенции, доллар быстро уйдет выше отметки 80 руб./$1, считает Антонов.

Как отмечает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, сочетание сильнейшего с 2009 года удара по спросу и отказа Саудовской Аравии и России от соглашения по сокращению добычи ознаменовало ценовую войну, что вызвало на нефтяном рынке масштабную панику. Так как эпидемия коронавируса, по-видимому, еще долго будет оказывать давление на спрос, внимание теперь перемещается на производителей сланцевой нефти в США. Некоторым из них уже приходится снижать добычу, так как цены упали ниже их уровня рентабельности.

Международное энергетическое агентство сократило свой прогноз по росту спроса на нефть на 2020 год до минус 90 тыс. б/с. Два месяца назад, когда вирус еще не появился за пределами Китая, МЭА прогнозировало плюс 1,2 млн б/с. Saudi Aramco заявила о поставках в апреле 12,3 млн б/с после менее чем 10 млн б/с в последние месяцы. Нефтяная компания "Роснефть" заявила, что нарастит добычу, как только истечет срок нынешнего соглашения ОПЕК+, для начала на 300 тыс. б/с.

Для ОПЕК и России столь негативная реакция нефтяного рынка оказалась неожиданной. России для балансирования бюджета достаточна цена нефти примерно $42 за баррель, Саудовской Аравии нужно где-то $80 с небольшим, а большинству американских производителей сланцевой нефти требуются цены выше текущих, чтобы бурение новых скважин было рентабельным, напомнил эксперт.

С ноября 2016 года, когда ОПЕК и Россия пришли к соглашению, они сократили добычу на 4,4 млн б/с. За это же время остальной мир нарастил добычу на 5,7 млн б/с (источник: Goldman Sachs). Видя падение спроса из-за вспышки коронавируса, в России решили больше не терпеть перераспределение долей рынка. Это не слишком удивительно, учитывая напряженные отношения США и России, но спусковым крючком обвала послужил ответ Саудовской Аравии.

Все эти события привели к резкой переоценке будущих цен на нефть, некоторые даже считают возможным уровень $20 за баррель. Но всегда нужно помнить, что нефтяной рынок - один из самых политизированных в мире, что затрудняет прогнозирование цен. Скорее всего, политическое вмешательство с большой вероятностью предотвратит падение цен ниже $30 за баррель, возможно, минимум уже пройден. Однако восстановления цен Brent до $50 и выше вряд ли стоит ждать раньше второй половины 2020 года. Учитывая слабость рынка акций и растущие затраты на высокодоходный долг, этого времени может оказаться достаточно, чтобы нанести непоправимый урон мелким и обремененным долгами производителям сланцевой нефти в США, считает Хансен.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, после развала сделки ОПЕК+ вся экономическая картина мира резко изменилось. Ожидания, что коронавирус может иметь более серьезные последствия, чем просто охлаждение деловой активности, сказывается и продолжит сказываться как на состоянии фондовых рынков, так и на экономике в целом. Противостояние Саудовской Аравии и России стоит рассматривать шире, оно является результатом потребности получить доли на рынке, в том числе за счет вытеснения сланцевых производителей из США. Без достижения этой цели возврат к соглашению не имеет смысла, так как влияние на цены подразумевает обладание высокой долей рынка. Как следствие, вероятность скорого достижения нового соглашения пока невысока.

После развала ОПЕК+ ситуация на рынке нефти стала более напряженной, и цены на российские акции, в первую очередь нефтегазовых компаний, достаточно сильно снизились. Дальние фьючерсы на нефть закладывают высокую вероятность их восстановления на горизонте нескольких лет. За последние 15 лет цены на нефть ниже $35 не держались больше 6-12 месяцев. Также стоит говорить об определенных рыночных перекосах, которые связаны со снижением акций компаний с высокой дивидендной доходностью, что следует воспринимать как возможности для реаллокации портфеля ("Юнипро" (MOEX: UPRO), ФСК, "Мосбиржа"), а также есть ряд компаний, которые могут выиграть от снижения курса доллара ("Норникель", "префы" "Сургутнефтегаза"). В подобной ситуации стоит сконцентрироваться на компаниях, выручка которых в меньшей степени зависит от рыночных колебаний (компании с более низкой чувствительностью к изменению конъюнктуры, как, например, электроэнергетика). После столь существенного снижения растет вероятность коррекции рынка акций РФ, так как российские и мировые монетарные власти будут задействовать меры для стабилизации ситуации, считает Брагин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду подешевели акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-8%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-6,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,7%).

Выросли акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+20,1%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+13,8%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+10,9%), ГДР TCS Group Holding (+3,2%, до 1167,2 рубля), акции "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,1%).

Поддержку акциям TCS оказал вышедший финотчет: чистая прибыль в четвертом квартале по МСФО выросла на 36% (до 11 млрд рублей), по итогам 2019 года - на 33% (до 36,1 млрд рублей), что превысило прогнозы на уровне 10,4 млрд рублей и 35,5 млрд рублей соответственно. В 2020 году TCS Group Holding планирует получить не менее 42 млрд рублей чистой прибыли, говорится в сообщении группы.

Кроме того, TCS Group Holding, как и обещала, возобновила выплату дивидендов - по итогам четвертого квартала 2019 года будет выплачено $0,21 на одну акцию (всего на выплату дивидендов будет направлено $42 млн). Дата закрытия реестра - 27 марта, сама выплата состоится около 30 марта.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 141,025 млрд рублей (из них 18,666 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 27,361 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).