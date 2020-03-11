БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг DR и акций Газпрома, НОВАТЭКа, Татнефти и Транснефти до "покупать"

(уточнена редакция 2-го абзаца, добавлены 4-5-й абзацы и таблица)

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.

По итогам переоценки для депозитарных расписок (DR) на обыкновенные акции "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Татнефти" (MOEX: TATN), а также для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать". Для DR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация "покупать" была подтверждена.

Для DR "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация была повышена с "продавать" до "держать", а для привилегированных акций этой компании рекомендация "держать" осталась без изменений.

"Уникальная комбинация факторов (коронавирус и развал сделки ОПЕК+) может привести к переизбытку нефти в мире, который, по нашим оценкам, в апреле достигнет 5-6 млн баррелей в сутки, если предположить, что Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу на 2,5-3 млн баррелей, а загруженность НПЗ в Китае, Японии, Корее, США и ЕС останется недостаточно высокой. Однако спотовые цены уже представляют риск для финансовой устойчивости сланцевых компаний. Мы считаем, что американские компании начнут сокращать капзатраты на 30-50%, чтобы выполнять свои долговые обязательства, что в итоге приведет к снижению добычи на 15-20% во второй половине 2020 года по кривой добычи сланцевой нефти, как в 2015-2016 годах", - говорится в обзоре.

Аналитики инвестбанка в настоящее время закладывают в модель оценки нефтегазовых компаний РФ среднюю цену нефти марки Brent на 2020 год в районе 3000 рублей за баррель и $43 за баррель. Между тем, как отмечают эксперты, отскок нефтяных котировок до $55 за баррель в 2021 году предполагает значительный потенциал роста котировок акций нефтегазовых компаний после недавней просадки.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 7,5 (текущая цена - 4,8), рекомендация - покупать ;

Прогнозная цена Роснефть - 7,0 (текущая цена - 4,6), рекомендация - покупать ;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 90,0 (текущая цена - 64,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 180,0 (текущая цена - 129,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 35,0 (текущая цена - 22,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 4,8 (текущая цена - 4,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть - 60,0 (текущая цена - 44,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций; цены в рублях) - 190000,0, (текущая цена - 143250,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций; цены в рублях) - 40,0 (текущая цена - 36,7), рекомендация - держать.