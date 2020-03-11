Новый раунд снижения стоимости цены нефти вполне вероятен - Альфа-банк

Хотя решение ОПЕК+ оказалось неожиданной негативной новостью для мировых рынков, низкая стоимость сырья окажет поддержку в восстановлении как Китая, так и Европы, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Риски экономического замедления ЕС означают, что текущие уровни цен на нефть не выглядят стабильными, поэтому новый раунд снижения стоимости сырья выглядит правдоподобным, полагает Орлова.

"Говоря проще, даже если ситуация с эпидемией окажется не такой плохой, как ожидают многие экономисты, рынки настроены гораздо более оптимистично, и их настроение еще должно прийти в соответствие с экономической реальностью", - пишет экономист в обзоре.

В то же время Орлова отмечает, что, по ее оценкам, ключевая ставка ЦБ РФ на текущем уровне в 6% является комфортной. "Радикальные ожидания по снижению ставок мировых ЦБ повышают уровень комфорта ЦБ РФ при текущей ставке 6,0%. Ослабление курса до 70-75 руб./$1 (интервал, который соответствует цене на нефть около $40 за баррель) обеспечит возврат инфляции к 4% в конце этого года и купирует риски сохранения низкой инфляции, которые доминировали на рынке с середины прошлого года, но пока беспокойства по поводу превышения 4%-ного уровня инфляции не выглядят оправданными. По нашим оценкам, если курс рубля не будет торговаться устойчиво слабее 75 руб./$1, ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне на ближайших заседаниях. При этом наш осторожный взгляд на нефть означает вероятность повышенной волатильности курса рубля в ближайшее время: при цене на нефть $50 за баррель равновесное значение рубля составляет 67 руб./$1, и снижение цены барреля нефти на $10 обходится российской нацвалюте в 5 рублей ослабления относительно доллара США", - сообщается в обзоре.

Как отмечается в обзоре, китайская экономика возвращается к работе в нормальном режиме, а после введения карантина в Италии внимание рынков будет смещаться от Китая к Европе.

"Внимание рынков в последние несколько дней сместилось к Европе, где из-за эпидемии Италия закрыла границы и ввела карантин. Прогнозы экспертов по Европе сильно разделились. Часть экспертов считает, что через некоторое время эпидемия охватит все европейские страны и, возможно, приведет к закрытию европейских границ. В пользу этого сценария может говорить ситуация с ростом потока беженцев из Сирии, которая обострилась в последние недели. В силу того, что экономика ЕС существенно больше опирается на торговлю, чем экономика США (оборот международной торговли к ВВП составляет 68% в ЕС против 20% в США и 34% в Китае), карантин или закрытие границ в странах ЕС могут иметь более значительные экономические последствия для мировой экономики, чем от введенного в феврале карантина в Китае. Другая группа экспертов считает, что риски по ЕС выглядят преувеличенными: ситуация с эпидемией в Италии раздута, так как в этой стране все виды инфекции регистрируются как коронавирус, в то время как в других странах ЕС этот вид гриппа диагностируется у пациента, только если он посещал Италию или Китай. В рамках этой логики экономические последствия эпидемии определяются действиями властей: некоторые страны для снижения политических издержек предпочтут объявить карантин, что создаст значительные экономические издержки; другие постараются минимизировать потери своей экономики, избегая решения о карантине. Случай Италии полностью укладывается в первый вариант - частая смена власти в стране и отсутствие долгосрочных горизонтов принятия решений объясняют введение жесткого карантина, но повторение такого сценария может быть маловероятным во Франции или в Германии. Во Франции в ближайшие выходные должны пройти муниципальные выборы - если власти страны пойдут на введение мер карантина по аналогии с Италией, то, видимо, это произойдет не ранее начала следующей недели", - говорится в аналитическом материале Альфа-банка.