11 марта 2020 года 19:00
Ситуация на рынке евробондов РФ в среду нестабильная на фоне настороженного отношения инвесторов к риску
Москва. 11 марта. Ситуация на рынке российских суверенных еврооблигаций в среду оставалась нестабильной на фоне все еще настороженного отношения глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику, а также заметного падения нефтяных цен. В результате котировки большинства выпусков евробондов РФ умеренно снизились. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) растут в цене вследствие новой волны спроса на "защитные" активы, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 54 базисных пункта по отношению к закрытию 10 марта и составила 111,63% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых (рост на 18 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 17 базисных пунктов - до 102,68% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов, составив 0,42% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 26 пунктов и составил 266 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 64 базисных пункта - до 135,18% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 3,635% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 52 базисных пункта - до 131,15% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,57% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 19 базисных пунктов, до 111,81% от номинала, что соответствует доходности 2,67% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню). И лишь евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 108,61% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 2,305% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 63 базисных пункта, подешевев до 127,5% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,65% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 8 базисных пунктов, опустившись в цене до 109,47% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 2,8% годовых).
"Мировые рынки капитала остаются довольно волатильными из-за существующих рисков негативного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, что вызвало обвал на нефтяных площадках. Сегодня мы видим возобновившееся падение американских фондовых индексов, нефти, что негативно сказывается на динамике рубля и рублевых облигаций. Что касается сектора валютных гособлигаций России, то утром рынок открывался довольно неплохо, но по мере того, как конъюнктура мировых рынков ухудшалась и росли продажи в рубле и ОФЗ, ситуация здесь также стала ухудшаться и котировки ушли в минус. Причем, если еще месяц назад российские еврооблигации воспринимались инвесторами как активы "тихой гавани" и в целом повторяли динамику US Treasuries, то в последние две недели они были переквалифицированы участниками рынка в рисковые активы, и теперь позитивная динамика американских гособлигаций не приводит к росту их котировок. Таким образом, ценовой рост US Treasuries и снижение их доходностей сейчас ведет к расширению суверенных спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /"PROFIT Group"/
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11 марта 2020 года 19:39
Москва. 11 марта. Попытка рынка акций РФ в среду скорректироваться после обвала завершилась новыми распродажами из-за дешевеющей нефти в условиях объявления ценовой войны Саудовской Аравией, выстрелили вверх на 8% акции "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях. читать дальше
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11 марта 2020 года 19:38
(уточнена редакция 2-го абзаца, добавлены 4-5-й абзацы и таблица)
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.
По итогам переоценки для... читать дальше
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11 марта 2020 года 19:07
Хотя решение ОПЕК+ оказалось неожиданной негативной новостью для мировых рынков, низкая стоимость сырья окажет поддержку в восстановлении как Китая, так и Европы, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Риски экономического замедления ЕС означают, что текущие уровни цен на нефть не... читать дальше
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11 марта 2020 года 19:01
(добавлен текст после 2-го абзаца)
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "префы" "Татнефти" (MOEX:... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:53
Российский рынок в среду амортизирует все движения в нефти, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс" . Несмотря на очередное снижение барреля еще на 1 доллар, индексы весь день практически без движения. Индекс Мосбиржи торгуется около 2500 пунктов, РТС замер чуть ниже 1100 пунктов. "Мы... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:45
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.
По итогам переоценки для депозитарных расписок (DR) на обыкновенные акции "Газпрома" (MOEX:... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:40
БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN), сообщается в обзоре главного... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:35
Julius Baer рекомендует европейские корпоративные облигации с низким инвестиционным рейтингом, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов банка Маркуса Алленшпаха. "Пока что ЕЦБ каждый месяц покупает суверенные и корпоративные облигации нефинансового сектора на... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:19
Делать ставку на высокие дивиденды на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) по итогам 2020 года пока еще рано, полагают аналитики Sova Capital.
Как пишут эксперты, доходность привилегированных акций компании растет при девальвации рубля, курс которого является определяющим... читать дальше
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11 марта 2020 года 18:00
Ослабление рубля ставит под сомнение дальнейшее снижение ставок ЦБ РФ в этом году, что может вызвать рост ставок по госбумагам, говорится в комментарии портфельного управляющего Sberbank Asset Management Дмитрия Постоленко.
"Прошедшая неделя на долговом рынке была весьма насыщенной, -... читать дальше
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11 марта 2020 года 17:45
(добавлены два последних абзаца)
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогноз результатов майского пересмотра индекса MSCI Russia в связи с последним значительным изменением котировок на рынке акций РФ, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.
По итогам... читать дальше
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11 марта 2020 года 17:16
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) с 0,75 рубля до 0,82 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".
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11 марта 2020 года 16:54
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,3 рубля до 3,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.
Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным... читать дальше
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11 марта 2020 года 16:42
Распространение коронавируса на международный уровень вызвало серьёзные изменения на рынках акций в последние несколько недель, констатирует директор по инвестициям Credit Suisse Майкл Стробек. "Подразумеваемая волатильность, являющаяся маркером неопределенности, наряду с доходностью долгосрочных... читать дальше
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11 марта 2020 года 16:20
Движение рубля в перспективе ближайших двух недель, по мнению аналитиков "БКС Премьер", останется в высокой зависимости от событий нефтяного рынка, а также уровней страха на глобальных рынках. Ожидается движение рублёвой валюты в широком диапазоне 70-75 рублей за доллар. Прогнозирование движений... читать дальше
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