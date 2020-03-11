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11 марта 2020 года 19:00

Ситуация на рынке евробондов РФ в среду нестабильная на фоне настороженного отношения инвесторов к риску

Москва. 11 марта. Ситуация на рынке российских суверенных еврооблигаций в среду оставалась нестабильной на фоне все еще настороженного отношения глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику, а также заметного падения нефтяных цен. В результате котировки большинства выпусков евробондов РФ умеренно снизились. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) растут в цене вследствие новой волны спроса на "защитные" активы, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 54 базисных пункта по отношению к закрытию 10 марта и составила 111,63% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых (рост на 18 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 17 базисных пунктов - до 102,68% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов, составив 0,42% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 26 пунктов и составил 266 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 64 базисных пункта - до 135,18% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 3,635% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 52 базисных пункта - до 131,15% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,57% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 19 базисных пунктов, до 111,81% от номинала, что соответствует доходности 2,67% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню). И лишь евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 108,61% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 2,305% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 63 базисных пункта, подешевев до 127,5% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,65% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 8 базисных пунктов, опустившись в цене до 109,47% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 2,8% годовых).

"Мировые рынки капитала остаются довольно волатильными из-за существующих рисков негативного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, что вызвало обвал на нефтяных площадках. Сегодня мы видим возобновившееся падение американских фондовых индексов, нефти, что негативно сказывается на динамике рубля и рублевых облигаций. Что касается сектора валютных гособлигаций России, то утром рынок открывался довольно неплохо, но по мере того, как конъюнктура мировых рынков ухудшалась и росли продажи в рубле и ОФЗ, ситуация здесь также стала ухудшаться и котировки ушли в минус. Причем, если еще месяц назад российские еврооблигации воспринимались инвесторами как активы "тихой гавани" и в целом повторяли динамику US Treasuries, то в последние две недели они были переквалифицированы участниками рынка в рисковые активы, и теперь позитивная динамика американских гособлигаций не приводит к росту их котировок. Таким образом, ценовой рост US Treasuries и снижение их доходностей сейчас ведет к расширению суверенных спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.


Опубликовано: /"PROFIT Group"/
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