БКС Глобал Маркетс добавил акции НЛМК и "префы" Сургутнефтегаза в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ЛУКОЙЛа и "префы" Татнефти

(добавлен текст после 2-го абзаца)

"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), Globaltrans, "Северсталь" (MOEX: CHMF), "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) и НЛМК.

"Возросшая волатильность котировок бумаг, сырьевых товаров и валютных курсов требует своевременного внесения изменений в состав нашей дивидендной корзины. С учетом последней динамики мы добавили в корзину привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и обыкновенные акции НЛМК. Необходимо отметить, что двумя главным причинами включения этих бумаг стала динамика рубля и падение цен на нефть всего за несколько дней", - пишут эксперты.

При этом они отмечают, что для "префов" "Сургутнефтегаза" горизонт прогнозирования был увеличен до 18 месяцев.

"Прогнозируемая дивдоходность привилегированных бумаг "Сургутнефтегаза" на 12 месяцев выглядит крайне низкой из-за минимальных дивидендных выплат этим летом, однако на следующий год потенциальная доходность может составить порядка 20%, даже если предположить, что рубль останется выше отметки 70 руб./$1. Таким образом, мы решили отойти от нашей методики и сделать исключение в случае с "префами" компании из-за уникального дивидендного профиля этой акции. Мы оставляем за собой право исключить эту бумагу из корзины, если ее дивдоходность на горизонте 18 месяцев, по нашим оценкам, опустится до некомфортно низкого уровня", - говорится в обзоре.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).