Вероятен прорыв индекса Мосбиржи к уровню 2600 пунктов на торгах в четверг - ИК "Фридом Финанс"

Российский рынок в среду амортизирует все движения в нефти, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс" . Несмотря на очередное снижение барреля еще на 1 доллар, индексы весь день практически без движения. Индекс Мосбиржи торгуется около 2500 пунктов, РТС замер чуть ниже 1100 пунктов. "Мы предвидим возвращение большой волатильности уже на следующей сессии - с вероятным прорывом в сторону 2600 пунктов по индексу Мосбиржи и к 1150 пунктам по РТС. Основной поддержкой рынку будет служить откат нефти", - указывает аналитик компании Валерий Емельянов.

Brent в среду находится в широком коридоре от 35,6 до 39,7 доллара, тестируя новые уровни. При столь низкой стоимости нефти размах колебания составляет до 10% в относительных величинах. По мнению аналитика, данное положение неустойчиво, и баррель будет стремиться прыгнуть выше 40 долларов. Данные по недельным запасам сырой нефти в США сегодня оказались сильно выше ожиданий - 7,7 млн баррелей, что в 10 раз больше, чем было в прошлую среду, и втрое превышает консенсус-прогнозы. Эти данные должны остудить "медвежьи" настроения на сырьевых площадках.

Лидеры роста: Лукойл (+8,7%), Мечел (+4,2%), Распадская (+3,5%), Московская биржа (+2,8%), МРСК Волги (+2,8%). Заметный взлет Лукойла, по мнению Валерия Емельянова, объясняется ростом объявленных дивидендов, в 2 раза по сравнению с предыдущим годом - до 542 рублей на акцию. При этом компания не планирует сворачивать программу buy back и намерена финансировать покупку бумаг на рынке за счет займов. По оценке эксперта ИК "Фридом Финанс" , Лукойл остается перспективной акцией с потенциалом роста в этом году до 28,5%.

Падают сильнее всех к концу дня: Мечел (-6,1%), АФК Система (-4,9%), Русгидро (-4,8%), Новатэк (-4,7%), Русал (-4,5), Ростелеком (-4,2%). Из корпоративных новостей на рынок может влиять заявление главы Русгидро Николая Шульгинова о затягивании СУЭК сделки по передаче дальневосточных активов. А также смена руководства Детского мира: пост гендиректора займет бывшая заместитель генерального Мария Давыдова, а ее прежний начальник, как пишут в СМИ, пойдет на повышение в АФК Система. Эксперт ИК "Фридом Финанс" полагает, что акции холдинга сейчас недооценены рынком на 7%.