БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг DR и акций Газпрома, НОВАТЭКа, Татнефти и Транснефти до "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.

По итогам переоценки для депозитарных расписок (DR) на обыкновенные акции "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Татнефти" (MOEX: TATN), а также для привилегированных акций "Татнефти" и "Транснефти" (MOEX: TRNF), рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать". Для DR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация "покупать" была подтверждена.

Для DR "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация была повышена с "продавать" до "держать", а для привилегированных акций этой компании рекомендация "держать" осталась без изменений.