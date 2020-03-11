БКС Глобал Маркетс добавил акции НЛМК и "префы" Сургутнефтегаза в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ЛУКОЙЛа и "префы" Татнефти

"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), Globaltrans, "Северсталь" (MOEX: CHMF), "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) и НЛМК.