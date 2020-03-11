Julius Baer рекомендует европейские корпоративные облигации с низким инвестиционным рейтингом, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов банка Маркуса Алленшпаха. "Пока что ЕЦБ каждый месяц покупает суверенные и корпоративные облигации нефинансового сектора на сумму 20 млрд евро. Мы ожидаем, что закупки корпоративных облигаций помогут снизить кредитный спред и рекомендуем инвестировать в номинированные в евро корпоративные облигации с низким инвестиционным рейтингом", - отмечает эксперт.

По мнению Маркуса Алленшпаха, в настоящий момент на центральные банки по всему миру оказывается сильное давление, чтобы они снижали ставки. ФРС США уже сократила ключевую ставку на 50 б.п., и рынок будет разочарован, если американский регулятор не снизит ставку до 0% за следующие две встречи. В этом контексте ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит ставку по депозитам на 10 б.п. до -0,50%. Эксперт Julius Baer подчеркивает, что отрицательные ставки являются результатом неправильного сочетания мер регулирования.

Как сказала новый президент ЕЦБ Кристин Лагард в своей первой речи европейскому парламенту, денежно-кредитная политика перегружена и нужно больше действовать в рамках налогово-бюджетных мер. Первым небольшим шагом в этом направлении стало недавнее заявление министров финансов стран Европы о приверженности координированной налогово-бюджетной политике в ответ на коронавирус.

"Упомянутые объемы пока что слишком малы, чтобы изменить ситуацию, однако, как минимум, началось обсуждение смягчения фискальных ограничений для стран еврозоны. Чем больше будет фискальной поддержки, тем меньше будет требоваться поддержка от ЕЦБ, включая расширение его программы закупки активов, которое ожидает рынок. Пока что ЕЦБ каждый месяц покупает суверенные и корпоративные облигации нефинансового сектора на сумму 20 млрд евро. Мы ожидаем, что закупки корпоративных облигаций помогут снизить кредитный спред и рекомендуем инвестировать в номинированные в евро корпоративные облигации с низким инвестиционным рейтингом. Если налогово-бюджетные меры усилятся, доходность по государственным облигациям может возобновить рост, что потребует пересмотра стратегии", - заключает Маркус Алленшпах.