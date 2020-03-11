Пока рано ожидать высоких дивидендов на "префы" Сургутнефтегаза за 2020г - Sova Capital

Делать ставку на высокие дивиденды на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) по итогам 2020 года пока еще рано, полагают аналитики Sova Capital.

Как пишут эксперты, доходность привилегированных акций компании растет при девальвации рубля, курс которого является определяющим только 31 декабря.

По оценкам аналитиков, если курс национальной валюты будет составлять 72 руб./$1 и цена на нефть $36 за баррель, дивдоходность "префов" "Сургутнефтегаза" может составить порядка 17,6%. Однако, отмечают эксперты, укрепление рубля выше отметки 71,5 руб./$1 будет снижать доходность этого вида акций.

"Мы считаем, что слишком рано покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза", делая ставку на высокие дивиденды, так как сейчас только начало марта", - отмечают эксперты.