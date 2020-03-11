Ослабление рубля ставит под сомнение дальнейшее снижение ставок ЦБ РФ в этом году, что может вызвать рост ставок по госбумагам - Sberbank Asset Management

Ослабление рубля ставит под сомнение дальнейшее снижение ставок ЦБ РФ в этом году, что может вызвать рост ставок по госбумагам, говорится в комментарии портфельного управляющего Sberbank Asset Management Дмитрия Постоленко.

"Прошедшая неделя на долговом рынке была весьма насыщенной, - напоминает эксперт. - Для поддержания рынков центробанк США внепланово снизил ключевую ставку на 0,5%, до 1-1,25%. Как итог доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 0,79%, а значит, участники рынка ожидают еще одного снижения базовой долларовой ставки в ближайшие три месяца. В пятницу члены ОПЕК+, где основными игроками являются Россия и Саудовская Аравия, не договорились о продлении соглашения по сокращению предложения на рынке нефти, что привело к резкому снижению цены на нефть до $35/барр.".

Коррекция в нефти затронула и другие рынки: управление рисками заставляло снижать общий риск по портфелю. В наибольшей степени по итогам недели пострадали облигации нефтегазовых и нефтесервисных компаний, которые напрямую зависят от цен на нефть. Меньшие потери понесли облигации импортеров сырья таких, как Турция.

Несмотря на сильное снижение базовой кривой американских госбумаг, премия за риск эмитентов с развивающихся рынков расширилась на большую величину, чем упали ставки по гособлигациям США, подчеркивает Дмитрий Постоленко. Это привело к росту номинальных ставок по развивающимся рынкам, а значит, к снижению цен на соответствующие бумаги. Ослабление рубля ставит под сомнение дальнейшее снижение ставок ЦБ РФ в этом году, что может вызвать рост ставок по госбумагам.

Коронавирус был взят под контроль в Китае, где 10 марта планируется массовый выход на предприятия. При этом участники рынка внимательно следят за развитием ситуации, связанной с вирусом в США и Европе. Увеличение экономической активности в Китае в связи с отменой жесткого карантина благодаря успехам в борьбе с коронавирусом, по мнению Дмитрия Постоленко, может способствовать повышению спроса на нефть и поддержать ее котировки.

"Небольшое ослабление рубля не дает поводов для беспокойства относительно инфляции, которая должна остаться в пределах 4%, поэтому текущий рост рублевых ставок является хорошей возможностью для покупки рублевых облигаций. ФРС США, вероятнее всего, продолжит снижать долларовые ставки. Следовательно, ставки на уровне около 4% по качественным долларовым бумагам развивающихся стран выглядят также привлекательно", - заключает эксперт Sberbank Asset Management.