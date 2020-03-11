Вырос риск исключения Транснефти и Мосбиржи из индекса MSCI Russia в мае, снизился шанс на включение TCS Group - "ВТБ Капитал"

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"ВТБ Капитал" пересмотрел прогноз результатов майского пересмотра индекса MSCI Russia в связи с последним значительным изменением котировок на рынке акций РФ, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

По итогам проведенного анализа эксперт пришел к выводу, что вырос риск исключения привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и обыкновенных акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) из индекса MSCI Russia в мае. По оценке эксперта, "префам" "Транснефти", чтобы остаться в индексе, необходимо подорожать с текущих уровней на 24%, а акциям "Мосбиржи" - на 9%.

Кроме того, снизился шанс на включение глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group в рамках майского пересмотра.

Как полагает Питерский, если котировки GDR TCS стремительно поднимутся до $16,5 за штуку и по динамике обгонят котировки акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), то есть вероятность, что банк будет включен в индекс MSCI Russia. Кроме того, вне зависимости от динамики котировок акций "ФСК" шансы на включение в индекс GDR TCS вырастают, если котировки этих бумаг поднимутся на 19% и выше.

Эксперт отмечает риски исключения в мае из индекса MSCI Russia "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), если его акции подешевеют на 5%.

По оценкам Питерского, если бумаги "ФСК" подорожают на 2%, "Мосбиржа" не будет исключена из индекса MSCI Russia. Более того, в этом случае ММК, скорее всего, будет исключен при падении котировок на 15%. Требуемое повышение цены привилегированных акций "Транснефти", чтобы остаться в индексе, в данных условиях составляет около 11%, подчеркивает эксперт.

Питерский отмечает, что потенциальное повышение оценки FIF для "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с учетом последних изменений в структуре акционеров, возможно, снизит риск исключения этой компании из индекса MSCI Russia.

Итоги майского пересмотра индекса MSCI Russia станут известны в ночь с 12 на 13 мая 2020 года, а дата отсечки будет находиться в диапазоне с 17 по 30 апреля. Вступят в силу итоги майского просмотра 29 мая после закрытия торгов.

Как отмечается в обзоре, эксперт ожидает включения "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia в августе текущего года. "Если предположить, что к концу июня акции "Яндекса" будут на протяжении четырех непрерывных кварталов соответствовать критериям ликвидности, то, как мы ожидаем, бумага войдет в индекс по результатам августовского пересмотра", - считает Питерский.

Включение Mail.ru Group, по оценкам Питерского, возможно в ноябре 2020 года. "Компания объявила о планируемом запуске листинга на "Московской бирже" в первом полугодии 2020 года. Исходя из допущения сравнительно высокой ликвидности на московской площадке ($1,5 млн в день в июне и третьем квартале 2020 года), а также рыночной цены GDR выше $16,5 за штуку, мы ожидаем, что Mail.ru будет включена в индекс MSCI Russia в рамках ноябрьской ребалансировки", - сообщается в аналитическом материале.