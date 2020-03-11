Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций ОГК-2 до "покупать" и оценку на 9%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) с 0,75 рубля до 0,82 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ОГК-2, основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 0,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,6 рубля за штуку.