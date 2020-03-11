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11 марта 2020 года 16:42
Страх не должен определять инвестиционную стратегию - директор по инвестициям Credit Suisse
Распространение коронавируса на международный уровень вызвало серьёзные изменения на рынках акций в последние несколько недель, констатирует директор по инвестициям Credit Suisse Майкл Стробек. "Подразумеваемая волатильность, являющаяся маркером неопределенности, наряду с доходностью долгосрочных облигаций, достигла величин, которые наблюдались только в периоды продолжительной нестабильности на рынке. Хотя резкий рост волатильности может свидетельствовать о том, что настроения на рынках близки к панике, мы считаем, что пока слишком рано рассматривать текущие условия как благоприятные для торговли", - отмечает он. Шок за шоком: экономическое воздействие в перспективе Меры, призванные предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, нарушили цепочки поставок и вызвали кризис предложения на многих азиатских рынках. Последней на текущий момент страной, подвергшейся тяжелому удару, стала Италия, в которой были введены жесткие карантинные меры на национальном уровне. Эти кризисы предложения сейчас сопровождаются и кризисами спроса ввиду падения уровня потребления товаров и услуг. Хуже того, указывает М. Стробек, глобальный рост столкнулся ещё с одним, уже третьим, ударом: разногласия между Саудовской Аравией и Россией по сокращению добычи отправили цены на нефть в пике, они упали сразу на 25% - худший показатель с 1990 года. Хотя низкая цена на нефть в целом хороша для потребителей, она негативно скажется на американских и европейских добывающих компаниях, а возможно, и на кредитных рынках. "На финансовых рынках регистрируется падение основных экономических показателей, таких как индексы покупательской способности, промышленного производства и экономической активности. Однако пока нет доказательств того, что это ухудшение будет устойчивым. Падающая доходность долгосрочных облигаций обеспечивает высокую и привлекательную премию за риск по акциям, однако пока слишком рано говорить о достижении "дна" на этом рынке. Фактически высокая волатильность акций в ближайшие недели сохранится, так как распространение вируса за пределами Китая ускоряется, а власти стремятся договориться о мерах, которые позволят вписаться в повороты рынка. Пока что монетарные и фискальные антикризисные меры недостаточно убедительны и прозрачны, и рынки будут очень внимательно следить за знаками на этом "фронте", пока ищут и отстраивают базу", - пишет специалист Credit Suisse. Акции: нейтрально "Держа в голове факторы неопределённости, которые могут проявиться ввиду дальнейшего распространения вируса, мы всё же ожидаем, что США и Европа смогут сдержать вирус таким образом, чтобы экономика не ушла в неконтролируемую рецессию. Это позволит акциям восстановить потерянные позиции, так как уверенность будет постепенно возвращаться в течение ближайших 3-6 месяцев. После этого внимание должно вновь переключиться на основные экономические показатели, такие как дивидендная доходность акций, особенно в сравнении с резко снизившейся доходностью по облигациям, - отмечает Майкл Стробек. - В краткосрочной перспективе ослабшие экономические индикаторы и растущее число инфицированных продолжат влиять на настроения наравне с ожидаемыми монетарными и фискальными мерами, направленными на определение рыночного направления. Как уже говорилось, мы думаем, что политикам всё ещё нужно иметь в виду будущие вызовы. Таким образом, на этом этапе мы предпочитаем нейтральное распределение акций в инвестиционных портфелях". Рынки облигаций недооценены "Как только мы увидим признаки того, что комплекс мер по предотвращению распространения вируса и политических ответов на кризис сработал успешно, мы также ожидаем, что падение глобальной доходности облигаций прекратится, и будет взят курс на рост. Текущие уровни свидетельствуют о внезапном поиске активов-убежищ и, кажется, сохранятся в длительной перспективе только в том случае, если развитие событий приведет к дефляции, что мы считаем маловероятным сценарием", - пишет директор по инвестициям. Сырьевые активы с потенциалом роста "Нефтяные рынки, также как и рынки недрагоценных металлов, сильно пострадали, когда серьёзный дефицит производства в Китае стал заметным. После того как в выходные стало известно, что Россия покидает ОПЕК+, а Саудовская Аравия угрожает ценовой войной, нефтяные рынки приняли новый удар. Мы считаем, что уже слишком поздно продавать. В связи с этим мы сохраняем позицию выше рынка в общем товарном индексе, включающем в себя и драгоценные металлы. Это поможет диверсифицировать риски, связанные с вирусом", - указывает М. Стробек. Терпеливо сдерживать панику Следует ожидать большего количества негативных экономических данных в ближайшие недели, поскольку отрицательные эффекты кризисов материализуются. "Мы будем следить за признаками снижения скорости распространения вируса; за эффективностью политических мер по смягчению его влияния; и что высокочастотные экономические данные, такие как паттерны передвижений или потребительские расходы, начинают нормализоваться, - пишет специалист Credit Suisse. - В условиях когда финансовые рынки движутся так быстро и так сильно зависят от ежедневного потока новостей, инвесторы должны остерегаться занимать чью-либо сторону и не пытаться отследить тайминг рынков. Именно в такие времена диверсификация классов активов обеспечивает лучшее хеджирование".
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