Рубль умеренно снижается к доллару и евро в середине дня среды на фоне нестабильной внешней конъюнктуры

Москва. 11 марта. Российский рубль умеренно снижается по отношению к доллару и евро в середине дня среды на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; поддержку нацвалюте оказывают предпринятые Банком России и Минфином меры по урегулированию ситуации на внутреннем финансовом рынке.

Курс доллара США составил 71,5625 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,05 руб./EUR1, подорожав на 54,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к этому времени на 33,6 копейки - до 75,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 12 марта на 54,88 копейки, до 71,4720 руб./$1, и опустил курс евро на 83,81 копейки, до 81,0207 руб./EUR1. Снижение официальных курсов произошло благодаря позитивной коррекции рубля в основных валютных парах, произошедшей во второй половине дня во вторник (уже после объявления официальных курсов на 11 марта).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в середине дня среды на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Кроме того, негативное влияние практически на все валюты стран-экспортеров нефти оказывает падение нефтяных котировок из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Тем не менее, общая волатильность курса рубля заметно снизилась, особенно в паре с долларом, благодаря предпринятым регуляторным мерам ЦБ РФ и Минфина.

Цены на нефть возобновили снижение в ходе торгов в среду после того, как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с. Нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC), в свою очередь, заявила в среду, что намерена увеличить поставки в апреле до более чем 4 млн б/с. На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составила $36,11 за баррель, что на 2,98% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 3,03% - до $33,32 за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что планы Саудовской Аравии по наращиванию добычи "не самый лучший вариант". "Было бы правильно сохранять уровни добычи на тех, которые были достигнуты в первом квартале в этом году, и мы с такой инициативой выходили в рамках нашего общего соглашения. Но, к сожалению, наши партнеры с нашим предложением не согласились", - подчеркнул он.

По словам главы отдела стратегии BNP Paribas на сырьевых рынках Гарри Чилингиряна, Саудовская Аравия "поднимает ставки в игре в покер с Россией". "Мы считаем, что конечная цель Саудовской Аравии - продемонстрировать, что сотрудничество для обеспечения ценовой стабильности - это лучшее решение, нежели погоня за долей рынка", - сказал он.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в среду, при этом австралийский индекс потерял за день 3,6% (индикатор упал более чем на 20% с максимального уровня и вошел в "медвежий" рынок). Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 снижается к середине дня на 2,7%. Лишь европейские фондовые площадки демонстрируют рост в пределах 0,1-0,9%, и то благодаря тому, что накануне они не смогли полноценно скорректироваться вверх, как это сделал фондовый рынок США.

"Рубль находится под умеренным давлением в среду днем. Текущие котировки находятся вблизи отметок 71,6 руб./$1 в паре с долларом и 81,1 руб./EUR1 в паре с евро. На глобальных площадках сегодня складывается преимущественно негативный фон в связи с ускорением распространения коронавируса за пределами Китая. Азиатские фондовые рынки продемонстрировали падение, заметно снижается также фьючерс на индекс S&P 500. В этих условиях для рубля вновь превалируют риски ослабления, после того как накануне нацвалюте удалось отыграть часть потерь понедельника благодаря более активному присутствию экспортеров на рынке. Позиции рубля остаются уязвимыми и из-за рисков возобновления падения нефтяных котировок, а также из-за рисков активизации выхода нерезидентов из российского рынка суверенного долга. На фоне возросшей волатильности на рынках Минфин РФ сообщил о временной приостановке еженедельных аукционов по размещению ОФЗ. Для устойчивой стабилизации курса необходимо появление признаков замедления темпов распространения коронавируса", - полагают аналитики Нордеа банка.

По словам главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, Саудовская Аравия начала в субботу войну, объявив о снижении официальных цен на апрель для Европы, Азии и США на $6-8 за баррель. Это привело к резкой переоценке будущих цен на нефть; некоторые даже считают возможным уровень $20 за баррель. Достаточно взглянуть на растущий дисбаланс между спросом и предложением, чтобы убедиться в правдоподобности этих прогнозов. Но всегда нужно помнить, что нефтяной рынок - пожалуй, один из самых политизированных в мире. Это сильно затрудняет краткосрочное и среднесрочное прогнозирование цен.

Эксперт Saxo Bank полагает, что "политическое вмешательство с большой вероятностью предотвратит падение цен ниже $30 за баррель. Возможно, минимум уже пройден. Однако восстановления цен на марку Brent до $50 и выше вряд ли стоит ждать раньше второй половины 2020 года. Учитывая слабость рынка акций и растущие затраты на высокодоходный долг, этого времени может оказаться достаточно, чтобы нанести непоправимый урон мелким и обремененным долгами производителям сланцевой нефти в США".

По мнению аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), "среднегодовой курс доллара в 2020 году может оказаться в диапазоне 70-75 руб./$1 в условиях отсутствия продления сделки ОПЕК+, а также дальнейшего распространение китайского коронавируса. При этом в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в моменте американская валюта может подниматься в район 80 руб./$1 с последующей коррекцией".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в среду умеренное снижение по сравнению с предыдущим торговым днем благодаря мерам российских регуляторов по насыщению рынка ликвидностью. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 27 базисных пунктов (б.п.) - до 6,06% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 15 б.п., до 6,21% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц снизилась на 6 б.п. - до 6,29% годовых, на срок 3 месяца - на 4 б.п., до 6,29% годовых. И лишь ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 6,33% годовых.