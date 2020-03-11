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11 марта 2020 года 16:20
Ожидается движение в диапазоне 70-75 рублей за доллар в перспективе ближайших двух недель - БКС
Движение рубля в перспективе ближайших двух недель, по мнению аналитиков "БКС Премьер", останется в высокой зависимости от событий нефтяного рынка, а также уровней страха на глобальных рынках. Ожидается движение рублёвой валюты в широком диапазоне 70-75 рублей за доллар. Прогнозирование движений рубля при столь высоких уровнях неопределённости на более дальнем горизонте видится весьма затруднительным и рассматриваются три возможных сценария, говорится в комментарии компании. Курс рублёвой валюты к середине недели формируется вблизи уровней 71,5 рублей за доллар. Рублю удалось реализовать умеренное укрепление и отойти от уровней, близких к 75 в начале недели. "Основным фактором рублевого восстановления, на наш взгляд, послужили скоординированные меры властей. ЦБ выступил с заявлениями о том, что готов начать превентивную продажу валюты в рамках исполнения бюджетного правила, также регулятор усилил каналы представления ликвидности рынкам. Также мы видели массированную поддержку рыночных настроений со стороны других представителей власти - российский истеблишмент приложил максимум усилий для того, инвесторы поверили в то, что текущая понижательная динамика нефтяных цен и российских рынков являлась одной из составляющих просчитываемых сценариев и пока наблюдаемые события не ведут к формированию кризисных явлений", - пишет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Специалист компании отмечает при этом, что они сохраняют весьма высокой уровень осторожности в отношении попыток как укрепления российского рубля и рынка, так и мировых фондовых площадок в целом. "В сложившихся условиях курс рублёвой валюты, как и российские активы, оказываются на территории качественно новой неопределенности. В первую очередь мы весьма консервативно оцениваем сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке. Мы не исключаем того, что нефтяные цены в ближайшей перспективе могут продолжить снижение в диапазон 30-35$, усиливая тем самым давление на рублевую валюту несмотря на усилия экономического блока властей", - говорится в комментарии аналитика. Во-вторых, указывает А. Покатович, развитие вирусных угроз пока не вселяет оптимизма. Давление на мировую экономику может продолжить свой рост в течение всего первого полугодия, а при пессимистичных сценариях и превысить данные временные рамки. С учетом ожидаемых "вирусных потерь" мировой экономики, устойчивое восстановление рыночных настроений в настоящий момент представляется весьма затруднительным. "Таким образом, резкие спады рынка последних дней, на наш взгляд, не гарантируют того, что рынки завершили поиски дна, понижательная динамика в условиях волатильности может не только возобновиться, но и усилиться. Триггерами для данных событий может стать новостной фон об усилении распространения вируса в ЕС и США, а также, например, о новых волнах заболевания в КНР", - пишет специалист компании. Сохраняется и вероятность иррациональных всплесков пессимизма на рынках. "Мы отмечаем, что на сегодняшний день остаются группы рисковых активов, в частности, на долговых рынках, распродажи на которых прошли в весьма умеренных масштабах. При возобновлении и усилении рыночного спада снижение в данных группах активов может быть наиболее болезненным. Мы обращаем внимание и на тот факт, что ослабление рублевого курса в начале недели к отметкам 75 было реализовано в отсутствии масштабного исхода нерезидентов из рублёвых долговых бумаг. При усилении бегства от риска на рынках отток иностранного капитала из российского долга существенно усилит давление на рублёвую валюту, и без того ослабленную пониженной ценной конъюнктурой нефтяного рынка", - пишет Антон Покатович. В результате аналитики полагают, что в перспективе ближайших двух недель движение рубля останется в высокой зависимости от событий нефтяного рынка, а также уровней страха на глобальных рынках. Ожидается движение рублёвой валюты в широком диапазоне 70-75 рублей за доллар. "Прогнозирование движений рубля при столь высоких уровнях неопределённости на более дальнем горизонте видится нам весьма затруднительным. В таких условиях нами рассматриваются три сценария. Кризисный сценарий предполагает формирование масштабных негативных эффектов для мировой экономики в плоскости развития вирусных угроз, а также устойчивое снижении нефтяных цен ниже 30$ (к уровням 20-25$) - рублевая валюта продемонстрирует ослабление к уровням 85 и ниже. Умеренно негативный сценарий предполагает наличие существенного давления вирусного фактора на мировую экономику (в течение всего первого полугодия), а также исходит из средних нефтяных цен в 2020 году в диапазоне 30-40$. В этих условиях рублевая валюта может на время выходить в диапазон 75-80, однако среднегодовой курс нацвалюты будет тяготеть к отметкам 70-73. Наш оптимистичный сценарий включает в себя восстановление нефтяных цен к отметкам 50$ и выше, а также ограниченность вирусного влияния на мировую экономику (в начале летнего периода вирусный фактор будет в значительной мере нейтрализован). Рубль в таких условиях может реализовать попытку укрепления в диапазон 65-70 рублей за доллар, а среднегодовой курс сложится на уровнях 67-69 рублей за доллар, - отмечает А. Покатович. - По нашим текущим оценкам, вероятность реализации кризисного сценария оценивается нами как средняя, умеренного негативного - как достаточно высокая. Наименее вероятным сценарием сейчас представляется оптимистичный вектор".
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