Sberbank CIB ожидает следующий полугодовой дивиденд ЛУКОЙЛа на уровне 350 рублей на акцию

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, прогнозируют что полугодовой дивиденд "ЛУКОЙЛа", выплачиваемый в июле, составит 350 руб. на акцию, сообщается в комментарии.

EBITDA "ЛУКОЙЛа" в 4К19 снизилась на 14% в сравнении с предыдущим кварталом до $4,4 млрд, чистая прибыль упала на 36% до $1,9 млрд. При этом компания заработала $2,9 млрд свободных денежных потоков.

"В 4К19 прибыль и свободные денежные потоки сектора оказались под давлением за счет снижения рентабельности переработки в результате увеличения дисконта в цене высокосернистых тяжелых продуктов с приближением ввода в действие стандартов IMO 2020 и сезонного повышения базы расходов. Выручка и EBITDA "ЛУКОЙЛа" в целом были на уровне нашего и консенсус-прогнозов. Вместе с тем свободные денежные потоки компании оказались примерно на 30% выше, чем ожидалось, составив $2,9 млрд ($2,8 млрд за вычетом процентных расходов), чему отчасти способствовало высвобождение около $0,7 млрд оборотного капитала, компенсировавшее рост капвложений на 23-24% с уровней 3К19 и 4К18 до $2,1 млрд. Расхождение чистой прибыли с оценками в основном было вызвано более высокими прочими расходами, главным образом, убытками от переоценки основных средств", - отмечают аналитики Андрей Громадин и Анна Котельникова.

Финансовые показатели компании за 4К19 могут не иметь особого значения в сложившихся условиях на рынке с учетом падения цены Brent на 41% в сравнении со средним уровнем за 4К19 и ее текущих котировок на отметке $37/барр. "Тем не менее, свободные денежные потоки за 2П19 ($3,8 млрд за вычетом лизинговых, процентных расходов и выкупа акций) служат базой для расчета следующего полугодового дивиденда (выплачиваемого в июле); пока мы прогнозируем его в размере 350 руб. на акцию. Это подразумевает полугодовую дивидендную доходность 7,7%, - отмечают специалисты. - Менеджмент во главе с президентом и председателем правления "ЛУКОЙЛа" Вагитом Алекперовым организует презентацию результатов 11 марта (начало в 16:00 мск, 9:00 по нью-йоркскому и 13:00 по лондонскому). С учетом предполагаемого участия всех ключевых топ-менеджеров мы ожидаем подробные новости о компании (в формате, приближенном к "дню инвестора")".