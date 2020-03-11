Райффайзенбанк пока не считает ОФЗ интересными для покупки

Учитывая вероятное повышение ключевой ставки (на 25-50 б.п. на ближайшем заседании) и сохранение потенциала для ослабления рубля (до 80 руб./долл.), ОФЗ не интересны для покупки, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Минфин объявил о приостановке (на неопределенное время) размещения ОФЗ в условиях существенного ухудшения конъюнктуры, в том числе и на локальном рынке госдолга. За прошедшую неделю в ОФЗ произошла переоценка: доходности вдоль кривой почти параллельно сдвинулись вверх на 82-95 б.п., при этом доходности 10-летних выпусков превысили отметку YTM 7,1%. Так, выпуск 26230 обесценился на 10 п.п., отмечается в обзоре банка.

"Такая динамика оказалась худшей в сравнении с локальными долгами других GEM, что связано с: 1) перегревом рынка ОФЗ (на ожиданиях дальнейшего снижения ключевой ставки); 2) переоценкой валютного риска из-за ситуации на рынке нефти (относительно высокая рублевая ставка теперь не транслируется в высокую долларовую доходность). По-видимому, нерезиденты выступили активными продавцами госбумаг. Учитывая вероятное, по нашему мнению, повышение ключевой ставки (на 25-50 б.п. на ближайшем заседании), а также сохранение потенциала для ослабления рубля (до 80 руб./долл.), мы не считаем ОФЗ интересными для покупки", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.