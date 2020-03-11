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11 марта 2020 года 14:32
Общая реакция на глобальном рынке акций – классический забег от риска - УК "Альфа-Капитал"
После развала ОПЕК+ ситуация на рынке нефти стала более напряженной, и цены на российские акции, в первую очередь, нефтегазовых компаний, достаточно сильно снизились, отмечается в обзоре директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. "Нельзя сказать, что данное снижение было необоснованным, однако стоит отметить, что более дальние фьючерсы на нефть закладывают высокую вероятность их восстановления на горизонте нескольких лет. За последние 15 лет цены на нефть ниже 35 долл. не держались больше 6–12 месяцев", - отмечает эксперт. Также, по мнению Владимира Брагина, стоит говорить об определенных рыночных перекосах, которые связаны со снижением акций компаний с высокой дивидендной доходностью, что мы воспринимаем как возможности для реаллокации портфеля (Юнипро, ФСК, Мосбиржа), а также есть ряд компаний, которые могут выиграть от снижения курса доллара (Сургутнефтегаз прив, ГМК Норникель и пр.). В подобной ситуации стоит сконцентрироваться на компаниях, чья выручка в меньшей степени зависит от рыночных колебаний (компании с более низкой чувствительностью к изменению конъюнктуры, как, например, электроэнергетика). После столь существенного снижения растет вероятность коррекции, т.к. и российские, и тем более мировые монетарные власти будут задействовать меры для стабилизации ситуации. "Общая реакция на глобальном рынке акций – классический забег от риска, - указывает эксперт УК "Альфа-Капитал". - Мы выделяем два сегмента, которые, на наш взгляд, представляют наибольший интерес. Акции IT-компаний страдают от распространения вируса намного меньше компаний из других секторов («реальной» экономики). Производители игр (Activision Blizzard, Electronic Arts и пр.), медийные цифровые компании (Netflix), электронная коммерция (Amazon) и некоторые другие могут даже показать рост выручки по итогам 1 кв. 2020, учитывая повсеместные ограничения на проведение массовых мероприятий. Кроме этого, IT-компании относятся к числу одних из наиболее капиталоемких – именно они в наибольшей степени выигрывают от снижения процентных ставок (как коротких, так и длинных)". Акции сектора здравоохранения ощутят сильный рост спроса на свои товары и услуги по итогам первого квартала 2020, а возможно, и в будущем, полагает Владимир Брагин. Прежде всего, речь идет о повышенном спросе на противовирусные и гигиенические препараты, а также на услуги больниц и поликлиник. В регионах, пораженных инфекцией, ощущается острая нехватка мощностей (персонала, коек, оборудования и пр.). Кроме этого, есть надежда на появление вакцины против вируса – правда, ближе к концу 2020 года. Таким образом, акции сектора здравоохранения относятся к числу защитных.
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11 марта 2020 года 19:39
Москва. 11 марта. Попытка рынка акций РФ в среду скорректироваться после обвала завершилась новыми распродажами из-за дешевеющей нефти в условиях объявления ценовой войны Саудовской Аравией, выстрелили вверх на 8% акции "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях. читать дальше
.11 марта 2020 года 19:38
БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг DR и акций Газпрома, НОВАТЭКа, Татнефти и Транснефти до "покупать"
(уточнена редакция 2-го абзаца, добавлены 4-5-й абзацы и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева. По итогам переоценки для... читать дальше
.11 марта 2020 года 19:07
Хотя решение ОПЕК+ оказалось неожиданной негативной новостью для мировых рынков, низкая стоимость сырья окажет поддержку в восстановлении как Китая, так и Европы, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Риски экономического замедления ЕС означают, что текущие уровни цен на нефть не... читать дальше
.11 марта 2020 года 19:01
БКС Глобал Маркетс добавил акции НЛМК и "префы" Сургутнефтегаза в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ЛУКОЙЛа и "префы" Татнефти
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "префы" "Татнефти" (MOEX:... читать дальше
.11 марта 2020 года 19:00
Ситуация на рынке евробондов РФ в среду нестабильная на фоне настороженного отношения инвесторов к риску
Москва. 11 марта. Ситуация на рынке российских суверенных еврооблигаций в среду оставалась нестабильной на фоне все еще настороженного отношения глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику, а также заметного падения нефтяных цен. В результате котировки большинства выпусков евробондов РФ умеренно снизились. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) растут в цене вследствие новой волны спроса на "защитные" активы, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 марта 2020 года 18:53
Российский рынок в среду амортизирует все движения в нефти, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс" . Несмотря на очередное снижение барреля еще на 1 доллар, индексы весь день практически без движения. Индекс Мосбиржи торгуется около 2500 пунктов, РТС замер чуть ниже 1100 пунктов. "Мы... читать дальше
.11 марта 2020 года 18:45
БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг DR и акций Газпрома, НОВАТЭКа, Татнефти и Транснефти до "покупать"
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева. По итогам переоценки для депозитарных расписок (DR) на обыкновенные акции "Газпрома" (MOEX:... читать дальше
.11 марта 2020 года 18:40
БКС Глобал Маркетс добавил акции НЛМК и "префы" Сургутнефтегаза в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее акции ЛУКОЙЛа и "префы" Татнефти
БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN), сообщается в обзоре главного... читать дальше
.11 марта 2020 года 18:35
Julius Baer рекомендует европейские корпоративные облигации с низким инвестиционным рейтингом, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов банка Маркуса Алленшпаха. "Пока что ЕЦБ каждый месяц покупает суверенные и корпоративные облигации нефинансового сектора на... читать дальше
.11 марта 2020 года 18:19
Делать ставку на высокие дивиденды на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) по итогам 2020 года пока еще рано, полагают аналитики Sova Capital. Как пишут эксперты, доходность привилегированных акций компании растет при девальвации рубля, курс которого является определяющим... читать дальше
.11 марта 2020 года 18:00
Ослабление рубля ставит под сомнение дальнейшее снижение ставок ЦБ РФ в этом году, что может вызвать рост ставок по госбумагам - Sberbank Asset Management
Ослабление рубля ставит под сомнение дальнейшее снижение ставок ЦБ РФ в этом году, что может вызвать рост ставок по госбумагам, говорится в комментарии портфельного управляющего Sberbank Asset Management Дмитрия Постоленко. "Прошедшая неделя на долговом рынке была весьма насыщенной, -... читать дальше
.11 марта 2020 года 17:45
Вырос риск исключения Транснефти и Мосбиржи из индекса MSCI Russia в мае, снизился шанс на включение TCS Group - "ВТБ Капитал"
(добавлены два последних абзаца) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогноз результатов майского пересмотра индекса MSCI Russia в связи с последним значительным изменением котировок на рынке акций РФ, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По итогам... читать дальше
.11 марта 2020 года 17:16
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) с 0,75 рубля до 0,82 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". По данным... читать дальше
.11 марта 2020 года 16:54
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,3 рубля до 3,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.11 марта 2020 года 16:42
Распространение коронавируса на международный уровень вызвало серьёзные изменения на рынках акций в последние несколько недель, констатирует директор по инвестициям Credit Suisse Майкл Стробек. "Подразумеваемая волатильность, являющаяся маркером неопределенности, наряду с доходностью долгосрочных... читать дальше
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