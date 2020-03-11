Общая реакция на глобальном рынке акций – классический забег от риска - УК "Альфа-Капитал"

После развала ОПЕК+ ситуация на рынке нефти стала более напряженной, и цены на российские акции, в первую очередь, нефтегазовых компаний, достаточно сильно снизились, отмечается в обзоре директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. "Нельзя сказать, что данное снижение было необоснованным, однако стоит отметить, что более дальние фьючерсы на нефть закладывают высокую вероятность их восстановления на горизонте нескольких лет. За последние 15 лет цены на нефть ниже 35 долл. не держались больше 6–12 месяцев", - отмечает эксперт.

Также, по мнению Владимира Брагина, стоит говорить об определенных рыночных перекосах, которые связаны со снижением акций компаний с высокой дивидендной доходностью, что мы воспринимаем как возможности для реаллокации портфеля (Юнипро, ФСК, Мосбиржа), а также есть ряд компаний, которые могут выиграть от снижения курса доллара (Сургутнефтегаз прив, ГМК Норникель и пр.). В подобной ситуации стоит сконцентрироваться на компаниях, чья выручка в меньшей степени зависит от рыночных колебаний (компании с более низкой чувствительностью к изменению конъюнктуры, как, например, электроэнергетика). После столь существенного снижения растет вероятность коррекции, т.к. и российские, и тем более мировые монетарные власти будут задействовать меры для стабилизации ситуации.

"Общая реакция на глобальном рынке акций – классический забег от риска, - указывает эксперт УК "Альфа-Капитал". - Мы выделяем два сегмента, которые, на наш взгляд, представляют наибольший интерес. Акции IT-компаний страдают от распространения вируса намного меньше компаний из других секторов («реальной» экономики). Производители игр (Activision Blizzard, Electronic Arts и пр.), медийные цифровые компании (Netflix), электронная коммерция (Amazon) и некоторые другие могут даже показать рост выручки по итогам 1 кв. 2020, учитывая повсеместные ограничения на проведение массовых мероприятий. Кроме этого, IT-компании относятся к числу одних из наиболее капиталоемких – именно они в наибольшей степени выигрывают от снижения процентных ставок (как коротких, так и длинных)".

Акции сектора здравоохранения ощутят сильный рост спроса на свои товары и услуги по итогам первого квартала 2020, а возможно, и в будущем, полагает Владимир Брагин. Прежде всего, речь идет о повышенном спросе на противовирусные и гигиенические препараты, а также на услуги больниц и поликлиник. В регионах, пораженных инфекцией, ощущается острая нехватка мощностей (персонала, коек, оборудования и пр.). Кроме этого, есть надежда на появление вакцины против вируса – правда, ближе к концу 2020 года. Таким образом, акции сектора здравоохранения относятся к числу защитных.