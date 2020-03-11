Рынок акций РФ остается под давлением дешевеющей нефти, динамика фишек смешанная

Москва. 11 марта. Рынок акций РФ днем в среду остается под давлением дешевеющей нефти в условиях объявления ценовой войны Саудовской Аравией, динамика blue chips и индексов смешанная, индикатор МосБиржи просел в район 2490 пунктов.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2494,11 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1098,07 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 5,6%.

Доллар стоит 71,53 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-5,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).

Выросли бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,3%), "Мосбиржи" (+3,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%).

В США индексы во вторник выросли на 4,9-5%, проведя крайне волатильную торговую сессию, рынок восстановил примерно половину потерь, зафиксированных днем ранее, пишет MarketWatch.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом намерен провести через Конгресс ряд мер, которые позволят ограничить негативные последствия эпидемии коронавируса для американской экономики, поддержало рынок акций.

Во вторник Трамп провел встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения его инициативы по снижению налога на оплату труда, а также введения адресных мер для поддержки туризма наряду с другими возможными шагами для стимулирования экономического роста. По итогам встречи Трамп признал, что консенсуса относительно того, как действовать, пока нет, но выразил уверенность, что экономика США справится с нынешними трудностями.

В среду в Азии вновь преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 2,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,9%), но растет Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,8-1,7%).

Правительство Австралии в среду объявило о выделении 2,4 млрд австралийских долларов ($1,56 млрд) на меры в области здравоохранения в условиях вспышки коронавируса COVID-19. Средства будут направлены на первую медицинскую помощь, уход за пожилыми людьми, меры по предупреждению распространения заболевания, лечение заразившихся пациентов и исследования. Ожидается, что в четверг власти страны обнародуют план стимулирования экономики, пишет Bloomberg.

Нефть после роста на азиатской сессии развернулась и ушла в "минус", ожидания стимулов по поддержке экономики США нивелируются неопределенностью по поводу сроков и масштабов этих мер; цена Brent откатилась на $0,4 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $36,03 за баррель (-3,2% и +8,3% накануне), апрельская цена WTI - $33,33 за баррель (-3% и +10,4% во вторник).

Цены на нефть отыграли примерно половину падения, которое произошло в понедельник после того, как Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, торги акциями на западных биржах проходят очень волатильно - американские фьючерсы в среду вновь снижаются после роста рынка накануне, также развернулась вниз нефть, что оказывает давление на российский рынок.

В целом рынок будут тянуть вниз нефтегазовый сектор и банки, а бумаги металлургов вполне могут подрасти за счет слабости рубля и высоких дивидендов. В периоды кризиса защитными бумагами выступают акции "Полюса" и "Полиметалла", а также "префы" "Сургутнефтегаза", дивиденды по которым вырастут из-за курсовой переоценки валютной "подушки" компании. На нефтянке на ближайшее время можно поставить жирный крест - использовать ее лучше для "шортов".

До тех пор, пока Россия не начнет переговоры о возобновлении картеля ОПЕК+, нефть Brent выше $40 за баррель рынок не увидит. Более вероятно, что последует еще один удар вниз, и котировки уйдут под отметку $30 за баррель. Негативные перспективы и у рубля - обвал цен на рынке ОФЗ говорит о том, что не только нерезиденты, но и российские крупные инвесторы начали агрессивную распродажу рублевых обязательств Минфина. Нет никаких надежд на то, что Банк России в ближайшее время снизит ставку. Наоборот, более вероятным сценарием выглядит ее резкое повышение на 0,5-1 процентный пункт. Это позволит регулятору немного снизить затраты на поддержание курса рубля, но интерес к ОФЗ вряд ли вернет. Курс рубля будет зависеть исключительно от действий ЦБ, и если он прекратит валютные интервенции, доллар быстро уйдет выше отметки 80 руб./$1, считает Антонов.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Игоря Галактионова, участники нефтяного рынка пытаются оценить дальнейшие перспективы, которые целиком зависят от отношений между крупнейшими нефтедобытчиками из ОПЕК+ - Саудовской Аравией и Россией. Чиновники из РФ накануне публично заявили о том, что не исключают возобновления сотрудничества в рамках ОПЕК+. В частности, об этом упомянул министр энергетики Александр Новак и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новак отмечал, что РФ предлагала продолжить сокращения во втором квартале, но на прежних условиях, однако партнеры по сделке предпочли борьбу за долю рынка. Теперь переговоры могут быть возобновлены на новых встречах в мае-июне. В свою очередь Саудовская Аравия заявила, что не видит смысла в очередной встрече ОПЕК+, если на ней не будут приняты необходимые меры для поддержки рынка.

Ранее Саудовская Аравия перешла к решительным действиям в борьбе за долю рынка. Королевство планирует в апреле нарастить добычу до 10-11 млн б/с (в феврале было 9,7 млн б/с), увеличить поставки до 12,3 млн б/с (в том числе за счет продажи запасов), а также предоставить покупателям скидки около $6-8 за баррель. Во вторник другой крупный нефтепроизводитель из ОПЕК - Ирак - также заявил о скидках для покупателей.

Конфронтация между Россией и Саудовской Аравией рискует перерасти в полномасштабную ценовую войну на рынке нефти, если страны не смогут прийти к компромиссу. Сейчас предсказать ход переговоров, наблюдая со стороны, не представляется возможным, поэтому волатильность на рынке может оставаться повышенной.

США накануне сообщили о том, что анонсированная ранее продажа 12 млн баррелей из стратегических резервов (SPR) была приостановлена из-за падения цен. Сланцевая индустрия в США, многие компании которой испытывают сложности с обслуживанием долга, из-за падения цен на нефть оказалась в еще более бедственном положении. Отчасти отскок нефтяных котировок может быть связан с ожиданием сокращения американской добычи из-за того, что текущие цены находятся ниже себестоимости многих сланцевых проектов. В случае затяжного периода низких цен производство в США может оказаться под давлением, полагает Галактионов.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), президент США Трамп заявил, что обсудит с Сенатом возможность снижения налога на заработные платы и будет добиваться "очень существенной" помощи для американской экономики. Кроме того, на встрече Трампа с республиканцами Сената обсуждалась возможность оказания поддержки компаниям, занимающимся сланцевой добычей, которые пострадают от обвала нефтяных котировок в первую очередь. В Европе эпидемия коронавируса становится все более явной, растут риски ввода ограничений в странах помимо закрытой на карантин Италии, где число заболевших превысило 10 тыс. человек - в первую очередь опасения связаны с Францией, Испанией и Германией. В случае ввода ограничений в этих странах под удар попадут четыре крупнейшие экономики союза. Ситуация в Китае тем временем продолжает улучшаться - число новых случаев заболеваний остается минимальным, правительство Поднебесной разрешило выйти на работу наиболее важным для экономики предприятиям даже в очаге эпидемии - провинции Хубэй.

Председатель Еврокомиссии объявила о пакете мер в объеме 25 млрд евро, однако учитывая масштабы экономики ЕС и возможные потери, этот объем скорее всего не станет конечным. Днем в среду пресс-конференцию по коронавирусу проведет канцлер Германии Ангела Меркель. На ней могут быть объявлены как меры по сдерживанию вируса, так и меры последующей поддержки экономики. Рынки продолжат ждать вербальных интервенций относительно шагов ЕЦБ, положение которого стало еще более сложным накануне заседания.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в среду, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса.

В нефти давление продавцов сохраняется, поскольку Саудовская Аравия продолжает негативные вербальные интервенции - в среду Минэнерго страны сообщило о необходимости нарастить добывающие мощности госмонополиста Saudi Aramco до 13 млн б/с. Удержание текущих ценовых уровней возможно на фоне ожиданий участников рынка в возврате сторон за стол переговоров в ближайшее время, так как текущее положение не может устраивать стороны даже в среднесрочной перспективе, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, сочетание сильнейшего с 2009 года удара по спросу и отказа Саудовской Аравии и России от соглашения по сокращению добычи ознаменовало ценовую войну, что вызвало на нефтяном рынке масштабную панику. Так как эпидемия коронавируса, по-видимому, еще долго будет оказывать давление на спрос, внимание теперь перемещается на производителей сланцевой нефти в США. Некоторым из них уже приходится снижать добычу, так как цены упали ниже их уровня рентабельности.

Международное энергетическое агентство сократило свой прогноз по росту спроса на нефть на 2020 год до минус 90 тыс. б/с. Два месяца назад, когда вирус еще не появился за пределами Китая, МЭА прогнозировало плюс 1,2 млн б/с. Saudi Aramco заявила о поставках в апреле 12,3 млн б/с после менее чем 10 млн б/с в последние месяцы. Нефтяная компания "Роснефть" заявила, что нарастит добычу, как только истечет срок нынешнего соглашения ОПЕК+, для начала на 300 тыс. б/с.

Для ОПЕК и России столь негативная реакция нефтяного рынка оказалась неожиданной. России для балансирования бюджета достаточна цена нефти примерно $42 за баррель, Саудовской Аравии нужно где-то $80 с небольшим, а большинству американских производителей сланцевой нефти требуются цены выше текущих, чтобы бурение новых скважин было рентабельным, напомнил эксперт.

С ноября 2016 года, когда ОПЕК и Россия пришли к соглашению, они сократили добычу на 4,4 млн б/с. За это же время остальной мир нарастил добычу на 5,7 млн б/с (источник: Goldman Sachs). Видя падение спроса из-за вспышки коронавируса, в России решили больше не терпеть перераспределение долей рынка. Это не слишком удивительно, учитывая напряженные отношения США и России, но спусковым крючком обвала послужил ответ Саудовской Аравии.

Все эти события привели к резкой переоценке будущих цен на нефть, некоторые даже считают возможным уровень $20 за баррель. Но всегда нужно помнить, что нефтяной рынок - один из самых политизированных в мире, что затрудняет прогнозирование цен. Скорее всего, политическое вмешательство с большой вероятностью предотвратит падение цен ниже $30 за баррель, возможно, минимум уже пройден. Однако восстановления цен Brent до $50 и выше вряд ли стоит ждать раньше второй половины 2020 года. Учитывая слабость рынка акций и растущие затраты на высокодоходный долг, этого времени может оказаться достаточно, чтобы нанести непоправимый урон мелким и обремененным долгами производителям сланцевой нефти в США, считает Хансен.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, после развала сделки ОПЕК+ вся экономическая картина мира резко изменилось. Ожидания, что коронавирус может иметь более серьезные последствия, чем просто охлаждение деловой активности, сказывается и продолжит сказываться как на состоянии фондовых рынков, так и на экономике в целом. Противостояние Саудовской Аравии и России стоит рассматривать шире, оно является результатом потребности получить доли на рынке, в том числе за счет вытеснения сланцевых производителей из США. Без достижения этой цели возврат к соглашению не имеет смысла, так как влияние на цены подразумевает обладание высокой долей рынка. Как следствие, вероятность скорого достижения нового соглашения пока невысока.

После развала ОПЕК+ ситуация на рынке нефти стала более напряженной, и цены на российские акции, в первую очередь нефтегазовых компаний, достаточно сильно снизились. Дальние фьючерсы на нефть закладывают высокую вероятность их восстановления на горизонте нескольких лет. За последние 15 лет цены на нефть ниже $35 не держались больше 6-12 месяцев. Также стоит говорить об определенных рыночных перекосах, которые связаны со снижением акций компаний с высокой дивидендной доходностью, что следует воспринимать как возможности для реаллокации портфеля ("Юнипро" (MOEX: UPRO), ФСК, "Мосбиржа"), а также есть ряд компаний, которые могут выиграть от снижения курса доллара ("Норникель", "префы" "Сургутнефтегаза"). В подобной ситуации стоит сконцентрироваться на компаниях, выручка которых в меньшей степени зависит от рыночных колебаний (компании с более низкой чувствительностью к изменению конъюнктуры, как, например, электроэнергетика). После столь существенного снижения растет вероятность коррекции рынка акций РФ, так как российские и мировые монетарные власти будут задействовать меры для стабилизации ситуации, считает Брагин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду подешевели акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-5,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,9%), "МРСК Северо-запада" (MOEX: MRKZ) (-1,8%).

Выросли акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+17,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+6,5%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,2%), ГДР TCS Group Holding (+5,7%, до 1195 рублей), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,2%).

Поддержку акциям TCS оказал вышедший финотчет: чистая прибыль в четвертом квартале по МСФО выросла на 36% (до 11 млрд рублей), по итогам 2019 года - на 33% (до 36,1 млрд рублей), что превысило прогнозы на уровне 10,4 млрд рублей и 35,5 млрд рублей соответственно. В 2020 году TCS Group Holding планирует получить не менее 42 млрд рублей чистой прибыли, говорится в сообщении группы.

Кроме того, TCS Group Holding, как и обещала, возобновила выплату дивидендов - по итогам четвертого квартала 2019 года будет выплачено $0,21 на одну акцию (всего на выплату дивидендов будет направлено $42 млн). Дата закрытия реестра - 27 марта, сама выплата состоится около 30 марта.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 63,217 млрд рублей (из них 9,644 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 11,939 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).