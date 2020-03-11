"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций ФСК до "покупать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 0,22 рубля за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ФСК, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 0,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,17 рубля за штуку.