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11 марта 2020 года 13:19
Восстановления цен на марку Brent до 50 долларов и выше вряд ли стоит ждать раньше второй половины 2020 года - Saxo Bank
Цены на нефть понемногу восстанавливаются после "черного понедельника", однако восстановления цен на марку Brent до 50 долларов и выше вряд ли стоит ждать раньше второй половины 2020 года, говорится в аналитическом материале Saxo Bank. Сочетание сильнейшего с 2009 года удара по спросу и отказа Саудовской Аравии и России от соглашения по сокращению добычи вызвало на рынке масштабную панику. Так как эпидемия коронавируса, по-видимому, еще долго будет оказывать давление на спрос, внимание теперь перемещается на производителей сланцевой нефти в США, отмечается в обзоре банка. Некоторым из них уже приходится снижать добычу, так как цены упали ниже их уровня рентабельности. "За этими событиями стоит эпидемия коронавируса, которая продолжает стремительно распространяться по миру, - указывает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. - Тогда как Китай начинает медленно восстанавливаться, что подчеркнул председатель Си Цзиньпин во время визита в Ухань, в остальном мире она всё еще ускоряется. Это относится и к Европе, и к США, где действия правительства пока что прискорбно неадекватны. Не помогает делу и то, что вирус стал политическим оружием. По данным одного опроса, 62% республиканцев считают утверждения в СМИ о серьезности эпидемии "преувеличенными", а среди сторонников демократической партии - только 31%". Саудовская Аравия начала в субботу войну, объявив о снижении официальных цен на апрель для Европы, Азии и США на 6-8 долларов за баррель. При этом компания Saudi Aramco заявила, что поставит в следующем месяце 12,3 млн баррелей - после менее чем 10 млн баррелей в последние месяцы. Так как это выше предела устойчивой производительности, то заказ будет выполнен за счет забора нефти из хранилищ в разных странах. Тем временем министерство энергетики России назначило на среду совещание с российскими нефтяными компаниями для обсуждения перспектив сотрудничества с ОПЕК. А государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила, что нарастит добычу, как только истечет срок нынешнего соглашения ОПЕК+, для начала на 300 тыс. баррелей в сутки. "Сейчас, когда предложение растет, спрос уменьшается, а цены падают до таких уровней, какие ни один производитель не сможет долго выдерживать, трейдеры и аналитики задают вопрос: что нужно для стабилизации рынка и восстановления цен? По сообщению Wall Street Journal, бывший саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих вел с Александром Новаком переговоры об отмене увеличения добычи и возврате к ее совместному снижению. Нет сомнений, что и для ОПЕК, и для России столь негативная реакция нефтяного рынка оказалась неожиданной. Тогда как России для балансирования бюджета достаточно примерно 42 долл. США за баррель, Саудовской Аравии нужно где-то 80 с небольшим", - отмечает Оле Хансен. Однако на ближайшее время внимание обратится к американским производителям сланцевой нефти, большинству из которых требуются цены выше текущих, уверен эксперт банка. По данным февральского исследования ФРБ Далласа, охватившего 87 фирм, занимающихся разведкой и добычей нефти, всем основным игрокам на шельфовом поле нужны более высокие цены, чтобы бурение новых скважин было рентабельно Быстрый рост добычи сланцевой нефти в США за последнее десятилетие был одной из главных причин случавшихся время от времени сильных распродаж на этом рынке. Последний случай был в августе 2014 года, когда Саудовская Аравия, несколько месяцев державшая добычу пониженной, чтобы уравновесить ее повышение в США, внезапно сменила тактику и открыла вентили. Только через 18 месяцев в ОПЕК поняли, что не смогут снижением цен заставить США снизить добычу на сланцевых месторождениях. Эксперт Saxo Bank напоминает, что с ноября 2016 года, когда ОПЕК и Россия пришли к соглашению, они сократили добычу на 4,4 млн баррелей в сутки - в основном за счет вынужденного сокращения на 3,5 млн баррелей в Венесуэле, Иране, а теперь еще и в Ливии. За это же время остальной мир нарастил добычу на 5,7 млн баррелей в сутки (источник: Goldman Sachs). Видя падение спроса из-за вспышки коронавируса, в России, судя по всему, решили, что хватит терпеть перераспределение долей рынка. Это не слишком удивительно, учитывая напряженные отношения США и России, но спусковым крючком понедельничного обвала послужил ответ Саудовской Аравии. "Вместо того, чтобы радоваться этому обвалу, правительство США призвало рынки к спокойствию, - отмечает Оле Хансен. - За прошлый год США стали чистым экспортером нефти и нефтепродуктов, поэтому рецессию в нефтяном секторе вряд ли компенсирует позитивный эффект снижения розничных цен. Все эти события привели к резкой переоценке будущих цен на нефть; некоторые даже считают возможным уровень 20 долл. США за баррель. Достаточно взглянуть на растущий дисбаланс между спросом и предложением, чтобы убедиться в правдоподобности этих прогнозов. Но всегда нужно помнить, что нефтяной рынок - пожалуй, один из самых политизированных в мире. Это сильно затрудняет краткосрочное и среднесрочное прогнозирование цен". Эксперт Saxo Bank полагает, что политическое вмешательство с большой вероятностью предотвратит падение цен ниже 30 долларов. Возможно, минимум уже пройден. Однако восстановления цен на марку Brent до 50 долларов и выше вряд ли стоит ждать раньше второй половины 2020 года. Учитывая слабость рынка акций и растущие затраты на высокодоходный долг, этого времени может оказаться достаточно, чтобы нанести непоправимый урон мелким и обремененным долгами производителям сланцевой нефти в США.
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