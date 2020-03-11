"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Юнипро на 5%, подтвердив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) на 5% - до 3 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

"На инвестиционной привлекательности "Юнипро" продолжает сказываться ситуация вокруг третьего энергоблока Березовской ГРЭС (запуск перенесен на III квартал 2020г - прим. ИФ). С одной стороны, мы оптимистически оцениваем перспективы компании с учетом фундаментальных факторов: дивидендная доходность по акциям в 11% обеспечена на ближайшие три года; есть потенциал роста в последующие годы благодаря проектам ДПМ-2; руководство придерживается строгой дисциплины капвложений и высоких стандартов корпоративного управления. С другой стороны, согласно нашему подходу к ESG-рискам, уровни выбросов углекислого газа "Юнипро" недостаточно учтены в ее оценке: более половины EBITDA компании в 2021 придется на долю угольной генерации", - пишут эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3,27 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,79 рубля за штуку.