Уралсиб считает, что при текущем курсе рубля Минфин может сократить программу займов почти на 400–420 млрд рублей

Минфин при текущем курсе рубля может сократить программу займов почти на 400–420 млрд рублей, говорится в обзоре Уралсиба. Это позволяет сделать бюджетное правило, в рамках которого уровень заимствований снижается, если нефтегазовые доходы, полученные при базовой цене на нефть (42,4 долл./барр.) и прогнозном курсе рубля (65,7 руб./долл.), оказываются ниже, чем нефтегазовые доходы при базовой цене и фактическом курсе рубля (сейчас он 71 руб./долл.), отмечают специалисты корпорации.

"Иными словами, при более низком курсе рубля, чем прогнозный курс, Минфин может сократить заимствования за счет дополнительных базовых нефтегазовых доходов. Согласно параметрам бюджета, при среднегодовой цене на нефть марки Urals в размере 57 долл./барр. совокупный объем нефтегазовых доходов запланирован на уровне 7,48 трлн руб. Наши примерные расчеты показывают, что при текущем курсе, равном 71 руб./долл., объем снижения программы займов может составить порядка 400–420 млрд руб., что соответствует примерно 20% от текущего объема валовых привлечений, запланированных на нынешний год (2,3 трлн руб.). Это близко к данным Минфина, который оценил изменение базовых нефтегазовых доходов бюджета в 70 млрд руб. при отклонении курса на 1 руб. (или на 370 млрд руб. при отклонении на 5,3 рубля при текущем курсе)", - пишет аналитик Уралсиба Ольга Стерина.