"ВТБ Капитал" снизил оценку акций АЛРОСА на 13%, подтвердив рейтинг "держать"

(добавлен 4-й абзац с консенсус-прогнозом)

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 13% - до 78 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

При этом рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменений.

"Финансовые показатели "АЛРОСА" за 2019 год превзошли наши ожидания. Однако, несмотря на сокращение капиталовложений, неопределенность на рынке алмазов сохраняется, поскольку влияние COVID-19 на глобальные продажи ювелирных изделий с бриллиантами в 2020 году еще предстоит определить. Мы понизили для "АЛРОСА" прогноз прибыли в 2020 году в связи с более низкими объемами и ценами, что привело к сокращению прогнозной стоимости акций этой компании на 13%", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 88,71 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "АЛРОСА" составляет порядка 71 рубля за штуку.