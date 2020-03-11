"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Газпрома до "покупать", акций ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа и "обычки" Сургутнефтегаза до "держать"

(добавлены 3-й абзац и таблица)

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

После снижения котировок бумаг нефтегазовых компаний на фоне падения цен на нефть эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели рекомендации (рейтинги) для ряда бумаг: до "покупать" была повышена рекомендация для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) и до "держать" для акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS).

Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены аналитиками без изменений.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для обыкновенных акций) - 67 (текущая цена - 66,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (ADR) - 67 (текущая цена - 64,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для обыкновенных акций) - 13,30 (текущая цена - 12,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (GDR) - 133 (текущая цена - 129,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций) - 0,43 (текущая цена - 0,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 0,55 (текущая цена - 0,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (ADR) - 4.30 (текущая цена - 4,22), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром (для обыкновенных акций) - 2,80 (текущая цена - 2,43), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром (ADR) - 5,60 (текущая цена - 4,78), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для обыкновенных акций) - 5 (текущая цена - 4,74), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть (ADR) - 25 (текущая цена - 22,05), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций) - 8,20 (текущая цена - 7,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 7,60 (текущая цена - 7,8), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (ADR) - 49,20 (текущая цена - 44,41), рекомендация - держать

Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций, цены в рублях) - 218000, (текущая цена - 143250), рекомендация - покупать.