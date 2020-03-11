Позиции рубля остаются уязвимыми в условиях ухудшения настроений на глобальных площадках - "Нордеа банк"

Рубль находится под умеренным давлением в среду, отмечается в обзоре "Нордеа банка". На глобальных площадках складывается преимущественно негативный внешний фон в связи с ускорением распространения коронавируса за пределами Китая. Азиатские фондовые рынки демонстрируют негативную динамику, как и фьючерс на индекс S&P500.

"Для рубля в этих условиях вновь превалируют риски ослабления, после того как накануне российской валюте удалось отыграть часть потерь понедельника благодаря более активному присутствию экспортеров на рынке, - отмечают эксперты "Нордеа банка". - Позиции рубля остаются уязвимыми и из-за рисков возобновления падения нефтяных котировок, а также из-за рисков активизации выхода нерезидентов из российского рынка суверенного долга. На фоне возросшей волатильности на рынках Минфин сообщил о временной приостановке еженедельных аукционов по размещению ОФЗ. Для устойчивой стабилизации курса необходимо появление признаков замедления темпов распространения коронавируса".